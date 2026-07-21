Paredes, niente rosso dopo Spagna-Argentina: errore FIFA, ma resta aperto il caso disciplinare

Paredes, la FIFA chiarisce il giallo dopo la finale Mondiale persa dall’Argentina contro la Spagna: niente espulsione per il centrocampista

Contrariamente a quanto emerso nelle ore immediatamente successive alla finale del Mondiale 2026, Leandro Paredes non è stato espulso dopo il fischio finale di Spagna-Argentina, gara vinta dalla Roja per 1-0 dopo i tempi supplementari. La FIFA ha chiarito che l’informazione inizialmente diffusa era frutto di un errore del sistema utilizzato per fornire i dati ai telecronisti.

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La confusione è nata da una segnalazione errata di cartellino rosso nei confronti del centrocampista argentino. Il dato è stato poi corretto, con la stessa FIFA che ha confermato come nessun provvedimento disciplinare sia stato adottato sul campo nei confronti dell’ex Roma e Juventus.

Paredes, caos dopo Spagna-Argentina

Il chiarimento ufficiale non ha però spento le polemiche. Dopo il triplice fischio, Paredes è stato protagonista di momenti di grande tensione nel parapiglia scoppiato tra i giocatori di Argentina e Spagna.

Il centrocampista avrebbe prima colpito Eric García, poi avrebbe aggredito Gavi, colpendolo con il braccio destro e spingendolo a terra. Scene concitate, avvenute sotto gli occhi di un assistente arbitrale, che ha provato a separare i giocatori senza però richiamare l’attenzione del direttore di gara Slavko Vincic per un’espulsione immediata.

Paredes, nervosismo anche durante la partita

Il comportamento di Paredes era finito sotto osservazione già durante la finale. Entrato all’intervallo al posto di Nico Gonzalez, il centrocampista argentino era stato ammonito al 51’ per aver spinto con violenza Dani Olmo durante una rissa.

Nonostante il giallo, Paredes avrebbe poi commesso altre quattro infrazioni senza ricevere il secondo cartellino. Una gestione arbitrale destinata a far discutere, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel post partita.

Argentina, procedimento disciplinare FIFA

La vicenda non è comunque chiusa. La FIFA ha infatti aperto un procedimento disciplinare sugli incidenti avvenuti al termine della finale mondiale. Oltre a Paredes, sarebbero coinvolti anche Nahuel Molina, Thiago Almada e Roberto Ayala, membro dello staff dell’Argentina.

L’indagine potrebbe portare a squalifiche anche a posteriori, qualora venissero accertate condotte violente o antisportive. La finale persa contro la Spagna rischia quindi di lasciare conseguenze pesanti anche fuori dal campo per l’Albiceleste.