Serio rischio beffa per la Roma, su Summerville si inserisce l’Al-Hilal: offerta ricchissima, palla al giocatore

Summerville Roma, l’affare rischia di saltare proprio quando era al fotofinish! Dopo la terza offerta presentata ieri, ecco che l’Al-Hilal prova il sorpasso

La corsa a Crysencio Summerville si complica per la Roma. Come riferito da Sky Sport e da Fabrizio Romano, nelle ultime ore l’Al-Hilal si è inserito con forza nella trattativa per l’esterno offensivo del West Ham, presentando una proposta molto importante sia al club inglese sia al giocatore.

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La Roma, che nelle scorse ore aveva già trovato un accordo di base con Summerville, era in attesa della risposta degli Hammers alla terza proposta formulata per il cartellino dell’olandese. L’inserimento del club saudita, però, cambia lo scenario e mette ora il calciatore davanti a una scelta decisiva.

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Summerville Roma, i giallorossi non partecipano ad aste

La posizione della Roma è chiara: il club giallorosso non intende partecipare ad alcuna asta economica. Se Summerville dovesse decidere di accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal, la società capitolina non presenterà controproposte né rilanci.

Il direttore sportivo Tony D’Amico ha lavorato a lungo per portare il giocatore nella Capitale, forte del gradimento già manifestato dall’esterno nei confronti del progetto tecnico giallorosso. Tuttavia, davanti a un’offerta economicamente molto superiore, la decisione finale spetterà soltanto al calciatore.

Al-Hilal, proposta impareggiabile per Summerville

L’Al-Hilal sarebbe convinto di aver presentato un’offerta difficilmente eguagliabile. Il club saudita ha messo sul tavolo uno stipendio molto più alto per Summerville e una proposta importante al West Ham, già in fase di valutazione.

L’obiettivo degli arabi è chiudere l’operazione nelle prossime ore, sfruttando la forza economica della propria proposta e anticipando definitivamente la Roma.

Summerville Roma, ore decisive per il futuro

La situazione resta in piena evoluzione. La Roma non si ritira dalla corsa, ma lascia la decisione a Summerville. Se il giocatore confermerà la volontà di trasferirsi in giallorosso, l’affare potrà ancora andare avanti. Se invece sceglierà l’Al-Hilal, il club capitolino virerà su altri obiettivi offensivi.

Il futuro dell’olandese è ora appeso alla sua scelta: progetto tecnico della Roma o maxi offerta saudita.