Mazzarri pesca in Italia per l’Iraklis: Belotti e De Sciglio nel mirino

Mazzarri chiama Italia, il tecnico guarda al mercato italiano per rinforzare l’Iraklis Salonicco: nel mirino Belotti e De Sciglio

Walter Mazzarri guarda all’Italia per rinforzare il suo nuovo Iraklis Salonicco. Il tecnico toscano, ripartito dalla Grecia, sta provando a costruire una squadra competitiva e avrebbe messo nel mirino diversi profili conosciuti nel calcio italiano.

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Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, dopo aver visto sfumare la pista Lorenzo Insigne, passato a parametro zero dal Pescara alla Sampdoria, Mazzarri starebbe valutando altri due nomi importanti: Andrea Belotti e Mattia De Sciglio.

Mazzarri Iraklis, idea De Sciglio per la difesa

Uno dei profili seguiti con attenzione è quello di Mattia De Sciglio. Il difensore classe 1992, ex Milan, Juventus e Lione, è attualmente libero sul mercato degli svincolati dopo l’esperienza in prestito all’Empoli nella stagione 2024/2025.

Negli ultimi mesi il laterale era stato accostato anche al club ceco dell’Hradec Kralove, società legata alla figura di Pavel Nedved. Ora potrebbe aprirsi per lui una nuova possibilità in Grecia, dove Mazzarri cerca esperienza, affidabilità e duttilità per il reparto arretrato.

Mazzarri Iraklis, Belotti resta un nome caldo

Nel mirino dell’Iraklis ci sarebbe anche Andrea Belotti, attaccante classe 1993 già allenato da Mazzarri ai tempi del Torino. Il centravanti, ex Palermo, Roma, Fiorentina, Como e Benfica, è libero dopo la fine del contratto con il Cagliari, scaduto lo scorso 30 giugno.

Per Mazzarri si tratterebbe di un profilo conosciuto, capace di garantire esperienza internazionale, fisicità e peso offensivo. L’eventuale arrivo del Gallo rappresenterebbe un colpo di grande richiamo per il club greco.

Iraklis, già ufficiale D’Ausilio

Intanto l’Iraklis ha già chiuso per Michele D’Ausilio, trequartista classe 1999 arrivato dall’Avellino in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo l’esperienza al Catania in Serie C.

Per Mazzarri, che in carriera ha allenato Acireale, Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Watford, Torino e Cagliari, il mercato italiano può diventare una risorsa preziosa per dare subito identità ed esperienza al nuovo progetto greco.