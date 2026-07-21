Napoli, il Comune dà il via libera al progetto per il Maradona: approvato il PFTE e via alla candidatura per EURO 2032

Dal Comune di Napoli è arrivata oggi una comunicazione decisiva: si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona.

Un passaggio amministrativo fondamentale, che permette ora al percorso progettuale di entrare nella fase successiva e avvicina concretamente l’avvio dei lavori sul principale impianto sportivo cittadino. Ecco la nota sul sito del Comune del capoluogo campano:

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NOTA – «Il provvedimento, adottato con Determinazione Dirigenziale, sancisce il via libera formale da parte di tutti i servizi comunali e degli enti esterni coinvolti nella valutazione urbanistica, ambientale, di sicurezza e di mobilità dell’impianto. La conclusione positiva della Conferenza di Servizi consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le cinque città italiane che co-organizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia».

«L’approvazione rappresenta l’esito di un articolato percorso istituzionale, iniziato con la consegna del Masterplan di riqualificazione coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità nell’aprile 2025, integrato dalle Delibere di Giunta Comunale per la rifunzionalizzazione del terzo anello e l’efficientamento energetico dell’impianto – prosegue la nota –. Un apporto decisivo è giunto dal Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 9 aprile 2026, volto al finanziamento e all’attuazione di un programma di interventi strategici per la città e per il suo principale impianto sportivo. Fondamentale anche il costante confronto operativo svolto tra luglio 2025 e giugno 2026 tra gli uffici tecnici del Comune, la FIGC e il Comitato Organizzatore di EURO 2032».

«Subito dopo l’invio della documentazione alla UEFA entro fine mese, il progetto verrà presentato dal sindaco Gaetano Manfredi, la Unità Organizzativa Autonoma Programmi specifici di riqualificazione proseguirà nelle attività tecniche previste per la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi, garantendo la trasformazione dello Stadio Maradona in un impianto moderno, sostenibile e all’avanguardia per il calcio di livello internazionale».

PAROLE ASSESSORE – «Il Comune di Napoli rispetta in pieno il cronoprogramma ipotizzato. siamo pronti a mandare entro il 31 luglio a FIGC e UEFA il progetto approvato con la documentazione richiesta a tutte le sedi in competizione per ospitare EURO 2032. Il progetto è uno sforzo sinergico di ingegneria e architettura con un forte carattere identitario».