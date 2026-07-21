Alessio Romagnoli, nuovo stop: il trasferimento all’Al‑Sadd si blocca e il futuro del difensore ora torna in discussione

Sembrava tutto definito, quasi scritto. E invece il futuro di Alessio Romagnoli torna improvvisamente in bilico. Dopo essere rimasto a sorpresa alla Lazio durante il mercato di gennaio, il difensore aveva scelto di aprire un nuovo capitolo della sua carriera accettando l’offerta dell’Al-Sadd e firmando per il club qatariota. Una decisione che sembrava definitiva, fino al brusco stop arrivato negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si è infatti bloccata a causa di un cambiamento improvviso dei regolamenti in Qatar. Lo scoppio della guerra ha portato a un congelamento degli investimenti e a una revisione delle norme che regolano l’ingresso di nuovi giocatori stranieri. Un contesto che ha complicato la chiusura del trasferimento, lasciando Romagnoli in una situazione di totale incertezza.

Il classe ’95 si ritrova così in una sorta di limbo: contratto firmato, ma trasferimento non ancora concretizzabile. La vicenda è in continua evoluzione e va monitorata ora dopo ora, perché gli scenari potrebbero cambiare rapidamente. La Lazio osserva, l’Al-Sadd attende chiarimenti, e Romagnoli resta sospeso tra un addio che sembrava certo e un futuro tutto da riscrivere.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Possibili scenari futuri

Lo stop amministrativo apre diverse strade praticabili. Primo scenario: il Qatar rivede le restrizioni o trova formule contrattuali alternative, permettendo all’operazione di essere sbloccata nelle prossime settimane; Romagnoli partirebbe così per l’esperienza qatariota già concordata. Secondo scenario: il congelamento si protrae e la trattativa salta definitivamente; in questo caso il difensore potrebbe tornare a essere un’opzione concreta per club europei interessati, oppure rinegoziare il proprio futuro con la Lazio, che potrebbe valutare un reinserimento in rosa o la ricerca di una nuova cessione. Terzo scenario: si apre la pista di un trasferimento verso altri mercati extracomunitari (MLS, Arabia Saudita) o addirittura un accordo di rescissione che lo renda libero di scegliere la destinazione migliore. In ogni ipotesi, il ruolo dell’agente e la volontà del giocatore saranno determinanti: Romagnoli dovrà decidere se attendere l’evolversi della situazione qatariota o accelerare per non perdere tempo prezioso in vista della prossima stagione.