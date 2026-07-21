Udinese, ufficiale il rinnovo di Zaniolo: accordo fino al 2029 con opzione per il 2030, il club punta su di lui per il futuro

Nicolò Zaniolo e l’Udinese proseguiranno insieme: ora è ufficiale il rinnovo del contratto dell’attaccante, riscattato dal Galatasaray al termine dell’ultima stagione. Il club friulano ha confermato la firma del classe ’99 su un accordo fino al 2029, con un’ulteriore opzione per il 2030, a testimonianza della volontà di costruire un progetto tecnico che lo veda al centro del futuro bianconero.

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Un rinnovo strategico

Il prolungamento non arriva a sorpresa: l’Udinese ha puntato con decisione su Zaniolo, convinta che il suo percorso di rilancio possa trovare continuità proprio in Friuli. La scelta di blindarlo con un contratto lungo va letta come un investimento tecnico e identitario, volto a consolidare un giocatore che, nelle ultime stagioni, ha alternato lampi di talento a momenti complessi.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota del club: “Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni”

Prospettive

Il rinnovo apre ora scenari interessanti: Zaniolo avrà la possibilità di ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto di una squadra che punta a crescere, mentre l’Udinese si assicura un profilo di qualità e personalità per le prossime stagioni. Un matrimonio che, nelle intenzioni di entrambe le parti, vuole trasformarsi in un percorso di continuità e rilancio.