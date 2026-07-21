Roma, sfumato Summerville: Nusa, Moreira e Schjelderup nel mirino per l’attacco. La strategia dei giallorossi

Calciomercato Roma, cambia la strategia dopo Summerville: tris di nomi per accontentare Gasperini. Nusa, Moreira e Schjelderup

La Roma cambia rotta sul mercato offensivo. Dopo aver inseguito a lungo Crysencio Summerville, la pista che portava all’esterno olandese è ormai saltata e la dirigenza giallorossa è pronta a virare su nuovi profili. Come riportato da Sport Mediaset, sul taccuino del club sono finiti tre nomi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini: Antonio Nusa, Diego Moreira e Andreas Schjelderup.

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L’obiettivo resta lo stesso: trovare un esterno capace di garantire strappo, qualità nell’uno contro uno e imprevedibilità negli ultimi metri. La Roma vuole consegnare al tecnico un giocatore funzionale al nuovo progetto, ma senza perdere equilibrio economico dopo il mancato arrivo di Summerville.

Roma mercato, Nusa è il profilo più intrigante

Il primo nome seguito con grande attenzione è quello di Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 attualmente al Lipsia. Il talento scandinavo è da tempo considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Le sue caratteristiche lo rendono un profilo molto adatto al calcio di Gasperini: dribbling, accelerazione, cambio di passo e capacità di rientrare sul destro partendo dalla corsia. La valutazione del club tedesco resta alta, ma la Roma potrebbe studiare una formula sostenibile, magari attraverso un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Roma mercato, Moreira resta una pista calda

Un’altra soluzione porta a Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo. Cresciuto tra Benfica e Chelsea, il giocatore garantisce fisicità, ritmo e grande capacità di creare superiorità numerica.

I contatti sarebbero già stati avviati, ma il costo dell’operazione è significativo: lo Strasburgo valuta il cartellino intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante, che la Roma dovrà valutare con attenzione prima di affondare il colpo.

Roma mercato, Schjelderup resta sullo sfondo

Nella lista resta anche Andreas Schjelderup, gioiello norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica. Tecnico, rapido e duttile, può agire sia da ala sinistra sia da trequartista.

Il giocatore cerca spazio e continuità, elementi che potrebbero spingere il Benfica ad ascoltare eventuali proposte. Dopo Summerville, la Roma prepara il piano B: i prossimi giorni saranno decisivi per capire su quale profilo puntare.