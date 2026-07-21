Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: contratto a lungo termine già firmato, accordo verbale da novembre

Zinedine Zidane sarà ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Francia, con un contratto a lungo termine già firmato e un accordo verbale che risale a novembre. La notizia, accolta con attenzione dal mondo del calcio, segna il ritorno in prima linea di una delle figure più carismatiche del panorama internazionale: Zizou è tornato.

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L’intesa, secondo quanto raccolto, non è mai stata in discussione, nonostante l’interesse manifestato da alcuni club che avrebbero provato a sondare la disponibilità dell’allenatore francese. La federazione ha però mantenuto salda la trattativa, chiudendo il cerchio con un contratto pensato per garantire stabilità e un progetto a medio-lungo termine per la Nazionale.

Il ritorno di Zidane sulla panchina di una selezione nazionale rappresenta un passaggio significativo nella sua carriera. Dopo l’ultima esperienza in panchina, che lo ha visto protagonista a livello di club e gli ha conferito fama internazionale come tecnico di alto profilo, Zidane approda ora a un ruolo che richiederà capacità di gestione del talento, visione strategica e una forte leadership per guidare la Francia nei prossimi impegni internazionali.

La scelta federale punta su un profilo in grado di coniugare esperienza, prestigio e carisma, elementi ritenuti fondamentali per rilanciare il progetto sportivo e affrontare le sfide future con ambizione. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono ora i dettagli sullo staff che affiancherà Zidane e sul piano tecnico-tattico che verrà adottato.

Nei prossimi giorni sono attesi comunicati ufficiali con ulteriori precisazioni sul contratto e sul calendario delle prime attività. Intanto, l’annuncio ha già acceso il dibattito: la Francia riparte con un nome di grande richiamo, deciso a lasciare il segno anche in ambito internazionale.



