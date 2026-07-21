Il Como su Kean? Idea Dovbyk per la Fiorentina: la Roma fissa il prezzo

Artem Dovbyk è l’ultima idea della Fiorentina, il mercato viola ruota attorno a Moise Kean: sulle tracce dell’attaccante italiano c’è il Como

Il futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi centrali del mercato della Fiorentina. L’attaccante azzurro resta un punto di riferimento per Fabio Grosso e per la dirigenza viola, ma la posizione del club è chiara: nessun giocatore viene considerato realmente incedibile davanti a un’offerta fuori mercato.

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Per questo motivo la Fiorentina si sta muovendo in anticipo, valutando diversi profili per non farsi trovare impreparata nel caso in cui dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per Kean. L’obiettivo è individuare un centravanti in grado di garantire peso offensivo, gol e margini di crescita all’interno del progetto tecnico viola.

Dovbyk Fiorentina, il nome caldo arriva dalla Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Artem Dovbyk, attaccante ucraino destinato a lasciare la Roma dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Il centravanti classe 1997 resta un nome molto apprezzato dalla Fiorentina, che lo segue da tempo e potrebbe decidere di affondare il colpo in caso di partenza di Kean. La Roma, dal canto suo, punterebbe a una cessione a titolo definitivo, con una valutazione compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Una cifra che i viola potrebbero considerare sostenibile soltanto davanti a un’uscita importante nel reparto offensivo.

Mercato Fiorentina, Dovbyk cerca il rilancio

L’idea della Fiorentina sarebbe quella di puntare su un attaccante da rilanciare. Dovbyk, dopo l’esplosione con il Girona, non è riuscito a confermarsi pienamente in giallorosso, ma conserva caratteristiche interessanti: fisicità, presenza in area, attacco della profondità e capacità di finalizzare.

Per Grosso, potrebbe rappresentare un profilo utile per dare struttura e soluzioni diverse all’attacco viola.

Fiorentina, non solo Dovbyk: Lucca e Pinamonti nella lista

Dovbyk non è l’unico nome seguito. Nella lista della Fiorentina figurano anche Lorenzo Lucca del Napoli e Andrea Pinamonti del Sassuolo, già allenato da Fabio Grosso.

Piaceva anche Tolu Arokodare, ma l’arrivo di Oulai ha esaurito gli slot disponibili per gli extracomunitari. La Fiorentina osserva, valuta e prepara il piano B: tutto dipenderà dal futuro di Kean.