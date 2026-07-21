Koné Roma, futuro in bilico: Premier League in pressing, United avanti sull’Arsenal

Manu Koné in possibile uscita dalla Roma, la Premier League osserva il centrocampista francese: il punto sulle squadre interessate a lui

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere lontano dalla Roma. Dopo due stagioni in giallorosso e un Mondiale che ne ha aumentato ulteriormente la visibilità internazionale, il centrocampista francese è finito nel mirino di diversi club europei. La pista più concreta, al momento, porta alla Premier League, campionato nel quale il classe 2001 sarebbe pronto a misurarsi.

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Koné vedrebbe infatti di buon occhio un’esperienza in Inghilterra, anche perché è proprio tra le società inglesi che si sta concentrando il maggiore interesse nei suoi confronti. Diverse squadre avrebbero già preso informazioni, pur senza presentare offerte ufficiali alla Roma.

Il giocatore resta sotto contratto con il club giallorosso fino al 2029, dettaglio che permette alla società capitolina di mantenere una posizione forte in caso di trattativa. Qualsiasi eventuale partenza dovrà quindi passare da un accordo economico con la Roma.

Koné Roma, Arsenal interessato ma United più avanti

Secondo quanto riportato da L’Équipe, tra le squadre interessate a Koné ci sarebbe anche l’Arsenal, che avrebbe inserito il centrocampista francese nella lista dei profili valutati per rinforzare il reparto.

In questo momento, però, il Manchester United sembrerebbe leggermente più avanti nella corsa al giocatore. I Red Devils stanno monitorando con attenzione la situazione e considerano Koné uno dei nomi utili per aumentare fisicità, dinamismo e qualità in mezzo al campo.

Koné Roma, primi contatti con l’entourage

Sempre secondo L’Équipe, sarebbero già stati avviati i primi contatti tra le parti, anche se l’operazione non sarebbe ancora entrata in una fase decisiva. Il Manchester United intende procedere con cautela, valutando tempi, costi e margini prima di formulare una proposta concreta alla Roma.

Anche il Daily Mail conferma i contatti tra il club inglese e l’entourage del calciatore, sottolineando come Koné abbia dato disponibilità a un trasferimento in Premier League.

Per ora, però, il dossier resta aperto: l’interesse inglese è reale, ma non risultano ancora offerte ufficiali né accordi definitivi. La Roma osserva e valuta, consapevole di avere tra le mani un centrocampista molto appetibile sul mercato internazionale.