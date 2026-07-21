Lecce, cresce il caso Banda: niente rientro in Italia, tensione alle stelle e il club valuta misure disciplinari e legali

Il Lecce vive un avvio di stagione turbolento sul fronte Lameck Banda, con una situazione che sta creando tensione all’interno del club. L’attaccante, infatti, non ha ancora fatto rientro in Italia per rispondere alla convocazione fissata dalla società in vista della ripresa delle attività sportive, un’assenza che ha spinto il club a intervenire con una nota ufficiale dai toni netti.

Il ritardo e le motivazioni del giocatore

Banda non si è presentato al raduno e ha comunicato alla società che la sua assenza è dovuta al protrarsi di imprecisate problematiche logistiche e burocratiche. Una giustificazione che non ha convinto del tutto la dirigenza, pronta a verificare ogni dettaglio prima di accettare la versione del giocatore. Se le motivazioni non dovessero trovare riscontri concreti, il Lecce è pronto a prendere una posizione dura.

La linea del club

La società ha chiarito che si riserva il diritto di agire per vie legali e sanzionatorie, valutando non solo eventuali provvedimenti disciplinari ma anche il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del giocatore. Il contratto di Banda con il Lecce è valido fino al 30 giugno 2027, un elemento che rende la vicenda ancora più delicata.

La situazione resta in evoluzione e il club attende segnali concreti dal giocatore per evitare che il caso si trasformi in un contenzioso.

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COMUNICATO – «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, ha rappresentato nella giornata odierna l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia. L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservando le necessarie valutazioni circa le iniziative da adottarsi nei confronti del sig. Lameck Banda sul piano disciplinare nonché relativamente al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027».