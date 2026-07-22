Calciomercato Napoli, Max Allegri potrebbe cambiare davvero il futuro di Jesper Lindstrom: qual è la situazione

Il futuro di Jesper Lindstrom continua a rappresentare uno dei temi più caldi e dibattuti all’interno del calciomercato del Napoli. Nelle ultime ore, secondo Sky Sport, lo Schalke 04 avrebbe manifestato un concreto interesse per l’attaccante danese, valutando con attenzione l’avvio formale di una trattativa per portarlo in Germania. Nonostante i contatti avviati con il club tedesco, la dirigenza partenopea appare oggi decisamente meno orientata a una cessione immediata rispetto alle ipotesi emerse nelle scorse settimane, preferendo prendersi tutto il tempo necessario prima di assumere una decisione definitiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’interesse dello Schalke e la posizione di attesa del club azzurro

Il pressing della società di Gelsenkirchen testimonia come il profilo del calciatore continui a vantare una forte considerazione sul panorama internazionale. Tuttavia, in casa azzurra la priorità è al momento la valutazione approfondita delle risorse presenti in organico. Il Napoli non intende infatti affrettare i tempi della sua partenza, consapevole del valore del giocatore e della necessità di ponderare con cura ogni mossa in uscita prima di definire l’assetto finale della squadra.

Le prove in ritiro con Allegri: spunta l’ipotesi mezzala

A modificare in maniera sostanziale le valutazioni della società e a raffreddare l’ipotesi di una cessione imminente ci sono soprattutto le indicazioni positive emerse sul campo. Durante il ritiro estivo, Massimiliano Allegri sta infatti osservando con estrema attenzione le qualità del danese.

L’allenatore sta provando Lindstrom anche in una veste tattica differente dal solito, testandolo nel ruolo di mezzala di centrocampo per saggiarne la duttilità, il dinamismo e le possibili soluzioni di gioco. Questo esperimento sta fornendo indicazioni incoraggianti che potrebbero stravolgere gli scenari inizialmente previsti e rafforzare in modo significativo l’ipotesi di una sua permanenza in azzurro per la stagione alle porte.

Scenari futuri: verdetto rinviato a fine preparazione

La capacità di adattamento dimostrata da Lindstrom offre ad Allegri un’opzione tattica preziosa e versatile per la linea mediana. In ogni caso, la dirigenza e lo staff tecnico hanno stabilito che la scelta finale sul destino del calciatore verrà rimandata e presa soltanto al termine del ciclo di lavoro in ritiro.