Calciomercato Torino, suggestione Darmian: idea per un romantico (e clamoroso) ritorno a parametro zero

Calciomercato Torino, Matteo Darmian potrebbe tornare a vestire la maglia granata. Ecco i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Torino potrebbe regalare una suggestione ricca di fascino e nostalgia ai propri sostenitori. La dirigenza granata sta infatti valutando con grande attenzione la possibilità di concretizzare un clamoroso ritorno: quello di Matteo Darmian. Attualmente svincolato dopo aver concluso un lungo e vincente ciclo di sei stagioni all’Inter, il difensore classe 1989 rappresenta una ghiotta opportunità a parametro zero per rinforzare il reparto arretrato della squadra. Lo riporta Sky.

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La volontà del calciatore e gli sviluppi di mercato

A distanza di ben undici anni dal suo addio alla piazza piemontese, il profilo dell’esperto jolly difensivo è tornato di stretta attualità negli ambienti di casa Toro. Il calciatore ha espresso in modo chiaro la volontà di rimanere in Italia, priorità che esclude al momento soluzioni esotiche o trasferimenti nei campionati esteri.

L’ipotesi di un suo secondo capitolo all’ombra della Mole resta per ora un’idea esplorativa da monitorare con attenzione. Trattandosi di un profilo esperto e attualmente senza contratto, la pista potrebbe prendere quota e trasformarsi in una trattativa serrata soprattutto quando il mercato entrerà nelle battute finali, momento in cui le società vanno alla ricerca di occasioni di spessore per completare l’organico.

Il passato in granata: dal Palermo al salto nel Manchester United

L’avventura di Darmian al Torino evoca ricordi estremamente positivi per tutta la tifoseria. Arrivato nell’estate del 2011 dal Palermo, il calciatore è diventato rapidamente in quattro stagioni un punto di riferimento e un pilastro imprescindibile nello scacchiere tattico granata, distinguendosi per rendimento, duttilità e spirito di sacrificio.

Le sue prestazioni ad altissimo livello con la maglia del Toro hanno attirato l’interesse dei top club europei. Nel 2015, infatti, è arrivata la ricca offerta del Manchester United di Louis van Gaal, che ha portato il classe 1989 a misurarsi con il prestigioso palcoscenico della Premier League. Successivamente, dopo una breve esperienza al Parma al suo rientro in Italia, è arrivato il passaggio all’Inter, club con cui ha collezionato presenze e trofei prima della naturale scadenza dell’accordo.

Un innesto di leadership ed esperienza per la retroguardia

Ora resta da vedere se il ritorno al Torino si concretizzerà nei momenti conclusivi di questa sessione estiva. La capacità del giocatore di ricoprire più ruoli sia al centro della difesa che lungo le corsie esterne, unita a un bagaglio d’esperienza internazionale indiscutibile, rappresenterebbe un preziosissimo valore aggiunto per la rosa della squadra.