Rodri Real Madrid, Mourinho spinge Florentino Perez: accordo sempre più vicino

Rodri Real Madrid, il centrocampista spagnolo torna al centro del mercato dopo la vittoria del Mondiale: Florentino Perez spinge

José Mourinho sta provando a convincere Florentino Perez a puntare con decisione su Rodri. Il presidente del Real Madrid, inizialmente orientato verso un grande colpo offensivo, avrebbe cambiato prospettiva dopo i no ricevuti da Bayern Monaco e Atletico Madrid per Michael Olise e Julian Alvarez.

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A quel punto l’attenzione dei Blancos si è spostata sul centrocampista spagnolo, reduce da un Mondiale 2026 da protagonista assoluto e nominato miglior calciatore del torneo. Un profilo capace di cambiare gli equilibri della squadra e dare al Real Madrid un leader tecnico e tattico in mezzo al campo.

Rodri Real Madrid, i numeri al Manchester City

Classe 1996, ex Villarreal e Atletico Madrid, Rodri è sotto contratto con il Manchester City fino a giugno 2027. Il club inglese lo aveva acquistato nell’estate del 2019 per circa 70 milioni di euro, trasformandolo poi in uno dei perni del ciclo di Pep Guardiola, oggi sostituito dall’italiano Enzo Maresca.

Con la maglia del City, Rodri ha collezionato 298 presenze, segnando 28 gol e servendo 32 assist. Nel suo percorso inglese sono arrivati anche 13 titoli: 4 Premier League, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa europea, 3 Coppe di Lega inglesi, 2 FA Cup e 1 Community Shield.

Rodri Real Madrid, disponibilità già data ai Blancos

Il centrocampista avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento al Real Madrid. L’accordo con il giocatore sarebbe vicino, mentre non sarebbe ancora partita una vera trattativa con il Manchester City.

Il club inglese, intanto, si sta già muovendo a centrocampo: dopo l’arrivo di Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 135 milioni di euro, resta viva anche la pista Ayyoub Bouaddi del Lille, valutato intorno ai 100 milioni.

Real Madrid, Camavinga può partire

Per finanziare l’operazione e ridisegnare la mediana, il Real Madrid potrebbe sacrificare Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese è stato accostato al Manchester United, che lo valuta anche come alternativa a Manu Koné della Roma.

Per Rodri, gli ultimi anni sono stati una vera montagna russa: la Champions League con gol in finale, l’Europeo, il Pallone d’Oro, la rottura del crociato, il rientro graduale e poi il trionfo al Mondiale da capitano e miglior giocatore. Ora il richiamo della Spagna e del Real Madrid può aprire un nuovo capitolo della sua carriera.