Weghorst dice addio all’Ajax, è ufficiale: l’attaccante olandese riparte dal Twente. Quale eredità ha lasciato ai Lancieri

Weghorst lascia l’Ajax e approda al Twente. Tutti i dettagli e l’analisi sull’addio dell’attaccante olandese ai Lancieri

Un cambiamento di rilievo si profila nel massimo campionato calcistico olandese. Il centravanti della nazionale Oranje, Wout Weghorst, saluta ufficialmente l’Ajax per iniziare un capitolo all’interno della propria carriera professionistica. L’esperto attaccante, che ha spento trentatré candeline, proseguirà infatti il suo percorso sportivo tra le fila del Twente, club che si assicura le sue prestazioni in seguito alla naturale scadenza del vincolo contrattuale che legava il giocatore ai Lancieri di Amsterdam.

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L’approdo nella capitale e l’impatto sotto la gestione di Francesco Farioli

La parentesi del possente centravanti alla Johan Cruijff Arena era cominciata nell’agosto del 2024, momento in cui la dirigenza olandese aveva concluso le trattative per il suo trasferimento a titolo definitivo dalla compagine britannica del Burnley. Fin dalle prime battute della sua avventura, il calciatore si è rivelato una risorsa di fondamentale importanza per le dinamiche offensive della formazione guidata dal tecnico italiano Francesco Farioli.

Nel corso dell’annata del suo debutto in maglia biancorossa, Weghorst è riuscito a collezionare 24 presenze in Eredivisie, mettendo a referto ben dieci gol che lo hanno consacrato come il miglior marcatore dell’Ajax al termine di quella specifica stagione. Oltre all’ottimo rendimento mostrato entro i confini nazionali, la punta ha offerto il proprio contributo anche in ambito internazionale con cinque apparizioni in UEFA Europa League — siglando una rete nella sfida disputata in trasferta contro il Qarabağ FK — e disputando due incontri valevoli per la coppa nazionale (Coppa KNVB).

Le statistiche dell’ultimo anno e il bilancio complessivo in biancorosso

Durante l’ultima stagione calcistica, l’apporto del centravanti d’area di rigore è rimasto costante, come testimoniano i gettoni di presenza accumulati nelle varie competizioni. Il classe 1992 è sceso sul rettangolo verde in 34 occasioni complessive: il blocco principale è costituito dalle 27 partite giocate nella VriendenLoterij Eredivisie, alle quali si aggiungono cinque prestigiose notti europee nella prestigiosa vetrina della Champions League e due sfide cruciali relative ai play-off continentali, il tutto impreziosito da un bottino personale di nove reti.

L’esperienza complessiva di Weghorst con la prima squadra dell’Ajax si chiude dopo un intenso biennio e con statistiche di assoluto rispetto per la categoria. Il calciatore si congeda ufficialmente dal pubblico di Amsterdam dopo aver totalizzato la bellezza di 65 presenze ufficiali, arricchite da 20 gol complessivi e sei assist vincenti distribuiti ai propri compagni di squadra, pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Twente.