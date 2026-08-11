Torino, occhi su Noah Tolf per la fascia sinistra: chi è il talento svedese del Göteborg

Torino, Noah Tolf è la nuova idea per la corsia mancina: può essere l’alternativa a Cacciamani. Alla scoperta dello svedese del Goteborg

Il Torino continua a cercare rinforzi per le corsie esterne e dalla Svezia emerge un nuovo profilo seguito dalla dirigenza granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha messo gli occhi su Noah Tolf, laterale mancino classe 2005 dell’IFK Göteborg e della Svezia Under 21.

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Il giovane esterno, che compirà 21 anni il 13 agosto, può giocare sia da terzino in una difesa a quattro sia da quinto di centrocampo. Nelle idee del Torino potrebbe rappresentare un’alternativa ad Alessio Cacciamani. Tolf è sotto contratto con il Göteborg fino al 2029 e la sua valutazione viene indicata intorno ai 2 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione particolarmente interessante.

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Chi è Noah Tolf

Nato ad Alingsås il 13 agosto 2005, Tolf è alto circa 1,80 metri ed è un mancino naturale. La sua particolarità riguarda soprattutto il percorso tattico: non nasce infatti terzino, ma viene formato prevalentemente come centrocampista, anche con compiti difensivi.

Soltanto successivamente viene spostato stabilmente sulla corsia sinistra, dove le sue caratteristiche tecniche e la capacità di partecipare alla costruzione trovano una collocazione ideale.

Dalla quarta serie all’IFK Göteborg

Nel 2024 Tolf divide la propria stagione tra il Göteborg e il Västra Frölunda, formazione della quarta divisione svedese. Con quest’ultima colleziona 23 presenze e 5 gol, imponendosi soprattutto come centrocampista e ricevendo il riconoscimento di miglior giocatore nel suo ruolo della Division 2 Västra Götaland.

Parallelamente arriva anche il debutto in Allsvenskan con il Göteborg. Il 29 aprile 2024 scende in campo nella vittoria per 3-0 contro il Brommapojkarna, avviando un percorso che pochi mesi dopo lo porta definitivamente in prima squadra.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 viene trasformato in terzino sinistro e conquista rapidamente spazio.

La consacrazione e la Svezia Under 21

Il 2025 rappresenta l’anno della vera esplosione. Tolf diventa un elemento importante dell’IFK Göteborg e viene premiato come Miglior Giovane dell’Allsvenskan.

Le prestazioni nel massimo campionato svedese gli consentono inoltre di entrare nel giro della Nazionale Under 21, con cui ha accumulato esperienza nelle qualificazioni europee.

La stagione 2026 è stata inizialmente rallentata da alcuni problemi fisici, ma dalla fine di maggio il laterale è tornato progressivamente a disposizione e ha iniziato anche a confrontarsi con il calcio europeo nelle qualificazioni di Conference League.

Che giocatore è Noah Tolf

Il passato da centrocampista emerge chiaramente nel suo modo di interpretare il ruolo. Tolf è un terzino che ama partecipare alla costruzione, ricevere sotto pressione e accompagnare la manovra invece di limitarsi esclusivamente alla sovrapposizione.

Il piede sinistro rappresenta una delle qualità principali. È preciso nella distribuzione, dispone di un buon cross e può creare occasioni dalla fascia. Sa inoltre muoversi internamente, occupando zone da centrocampista quando la struttura della squadra lo richiede.

È un giocatore dinamico, con buona capacità di corsa e continuità nella spinta. Può essere schierato da terzino sinistro, quinto di centrocampo o, all’occorrenza, riportato in una posizione più centrale.

Caratteristiche fisiche e aspetti da migliorare

Con i suoi 1,80 metri, Tolf possiede una struttura equilibrata ma non particolarmente potente. Fa dell’agilità e della mobilità i propri punti di forza, mentre il gioco aereo e i duelli contro avversari molto strutturati rappresentano aspetti nei quali può ancora crescere.

La trasformazione recente in terzino significa inoltre che deve perfezionare alcune letture della fase difensiva, soprattutto nella gestione della profondità, nel posizionamento sul secondo palo e nell’uno contro uno.

Torino, Tolf occasione a costi contenuti

Per caratteristiche ed età, Tolf rappresenta un profilo coerente con la ricerca del Torino: giovane, mancino, duttile e già abituato a giocare con continuità tra i professionisti.

Per la fascia destra resta invece sullo sfondo Niccolò Fortini della Fiorentina, ma tra domanda e offerta resta distanza: i granata lo valuterebbero circa 5 milioni, mentre i viola ne chiederebbero il doppio.

Tolf, invece, potrebbe diventare una soluzione più accessibile per completare la corsia sinistra, con il Torino pronto a valutare se trasformare il semplice interesse in una vera trattativa.