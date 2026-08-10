Real Madrid, decisione presa su Endrick: cambia tutto per il futuro del brasiliano! Comunicazione già fatta da Mourinho

Real Madrid, novità importanti per il futuro di Endrick. Mourinho e il club hanno preso questa decisione

Il Real Madrid ha sciolto le riserve e ha definito in maniera chiara il futuro di Endrick. La società spagnola ha infatti formalmente comunicato al giovane attaccante brasiliano e al suo entourage la ferma decisione di trattenerlo nel club. Viene così sbarrata la strada a qualsiasi ipotesi di cessione a titolo temporaneo o prestito formativo lontano dalla capitale spagnola dopo quello da gennaio in poi al Lione.

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La comunicazione all’agenzia Roc Nation e le indiscrezioni di Diario AS

La scelta strategica della dirigenza dei Blancos è stata trasmessa direttamente ai vertici di Roc Nation, l’agenzia di procura che cura gli interessi e la gestione dell’immagine del classe 2006. Secondo quanto rivelato dal quotidiano sportivo spagnolo Diario AS, i vertici di Chamartín hanno ribadito la piena fiducia nelle qualità del talento verdeoro, manifestando la volontà di inserirlo in pianta stabile nella rosa per permettergli di proseguire il percorso di crescita al massimo livello internazionale.

L’approvazione di José Mourinho e la gestione del gruppo

Un passaggio fondamentale nell’iter decisionale che ha portato alla blindatura del giovane talento riguarda il parere dello staff tecnico. Anche José Mourinho ha approvato il piano formulato dai vertici societari, condividendo la linea di mantenere l’attaccante all’interno del gruppo per valorizzarne le caratteristiche e velocizzarne l’inserimento nei meccanismi della squadra. La guida del tecnico portoghese rappresenta un tassello prezioso per la maturazione del calciatore, che potrà lavorare quotidianamente al fianco di campioni già affermati.

Un patrimonio strategico per il presente e il futuro dei Blancos

Prelevato con enormi aspettative per completare il reparto avanzato, Endrick è considerato uno dei prospetti più cristallini dell’intero panorama calcistico mondiale. La volontà di non privarsene, evitando di mandarlo a fare esperienza altrove, testimonia quanto il Real Madrid creda nella sua capacità di incidere da subito. Con la conferma definitiva nella rosa merengue, l’ex talento del Palmeiras avrà la concreta opportunità di ritagliarsi il proprio spazio e mostrare le sue doti sul palcoscenico del Santiago Bernabéu.