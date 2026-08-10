Lecce, Trinchera fa il punto sul mercato e avverte sul caso Banda: «Potrebbe fare giurisprudenza, siamo in contatto con la FIFA»

Lecce, il direttore sportivo Stefano Trinchera tra mercato, Tiago Gabriel, rinnovi e il delicato caso Banda: le sue parole in conferenza stampa

Il Lecce lavora alla costruzione della rosa per la nuova stagione e continua a monitorare diverse situazioni, sia in entrata sia in uscita. A fare il punto è stato il direttore sportivo Stefano Trinchera, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante Willem Geubbels.

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Il dirigente giallorosso ha parlato delle priorità sul mercato, del futuro di Tiago Gabriel, della situazione di Maleh e Gallo, fino ad affrontare il tema più delicato dell’estate: il caso Lameck Banda.

Trinchera sulle prossime mosse del Lecce

La società salentina non intende rivoluzionare la squadra, ma vuole intervenire in maniera mirata soprattutto sulle corsie offensive e sulla fascia destra.

IL MERCATO – «Dobbiamo fare le cose giuste, abbiamo una base solida, ma siamo consapevoli che in alcuni ruoli la squadra deve essere rinforzata, soprattutto sugli esterni offensivi dove dovrebbero arrivare due elementi, con loro anche un terzino destro. Il nostro mercato, però, come sempre, è anche condizionato dalle cessioni. L’anno scorso le operazioni più importanti le abbiamo fatte a fine agosto, in questa stagione abbiamo deciso di trattenere alcuni calciatori e rinforzare quei reparti dove ci sono carenze».

Tra i giocatori maggiormente osservati sul mercato internazionale resta Tiago Gabriel, per il quale potrebbero presto registrarsi sviluppi importanti.

IL FUTURO DI TIAGO GABRIEL – «La situazione di Tiago Gabriel è sempre la stessa, è attenzionato da molti club importanti a livello europeo, abbiamo avuto contatti, ma è possibile che a breve possa partire una trattativa importante, ma anche su questo siamo preparati: se rimanesse saremmo pronti a investire su di lui e a prolungare il contratto, se dovesse andare via siamo pronti ad affrontare la situazione».

La politica dei giovani e l’addio di Mencucci

Trinchera ha ribadito anche la filosofia del Lecce, da anni orientata alla ricerca e valorizzazione di profili ancora poco conosciuti.

LE SCOMMESSE DEL LECCE – «Abbiamo sempre perseguito la politica delle scommesse, lo facciamo insistentemente, ma cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per valorizzare tutti i calciatori, a volte ci riusciamo e altre no, quest’anno pensiamo di non dover fare tante cose, ma mirate».

Spazio anche all’uscita di scena di Mencucci.

L’ADDIO DI MENCUCCI – «Mi dispiace che Mencucci sia andato via, il giorno dopo ci siamo sentiti e salutati. Alla base ci sono decisioni personali che non mi competono».

Primavera, Maleh e rinnovo di Gallo

Il direttore sportivo si è poi soffermato sui giovani della Primavera e sulla posizione di Youssef Maleh, ancora oggetto di valutazioni.

PRIMAVERA E MALEH – «I ragazzi della primavera li portiamo periodicamente in prima squadra, ancora non sono pronti per essere protagonisti nell’immediato, ma li inseriremo gradualmente. Maleh lo stiamo valutando per decidere se tenerlo o meno, lui è un professionista che si fa trovare sempre pronto, a oggi fa parte del gruppo ed è a disposizione».

Situazione più definita per Antonino Gallo, con il quale esiste disponibilità reciproca ad affrontare il tema del prolungamento contrattuale.

IL RINNOVO DI GALLO – «Con Gallo non ci sono problemi, è sereno, tranquillo e ho parlato con lui di un eventuale rinnovo e da parte nostra e da parte sua c’è la disponibilità».

Caso Banda, Trinchera durissimo

In chiusura, inevitabile il passaggio su Lameck Banda. Il Lecce considera la situazione particolarmente delicata e ha già coinvolto gli organismi competenti per tutelare la propria posizione.

IL CASO BANDA – «Forse farà giurisprudenza come sulla sentenza Bosman. E’ una situazione molto delicata, il presidente ha già parlato con gli organi competenti, con Malagò, con la Fifa, partendo dalla premessa che sia sotto contratto con noi. E’ inconcepibile che non rispetti le regole, così facendo ognuno si prenderebbe il diritto di fare e disfare come vuole senza badare agli obblighi contrattuali, sarebbe molto rischioso e il calcio perderebbe credibilità».

Parole nette che confermano come il caso Banda sia destinato a restare uno dei dossier principali dell’estate del Lecce, mentre sul mercato Trinchera continua a lavorare per completare la rosa con pochi interventi ma considerati strategici.