Calciomercato Fiorentina: Fagioli ai saluti? La Premier League incombe, ecco il prezzo fissato dalla Viola per la sua cessione

Calciomercato Fiorentina: Nicolò Fagioli è nel mirino della Premier League, ecco per quale cifra potrebbe partire

Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase cruciale e registra importanti novità attorno al futuro del proprio reparto di centrocampo. Tra i nomi che potrebbero salutare la formazione toscana nelle prossime settimane secondo Tuttosport si è inserito con forza quello di Nicolò Fagioli. Il calciatore non viene più considerato un elemento del tutto incedibile nello scacchiere della rosa viola e la sua posizione sul mercato appare oggi aperta a differenti soluzioni, ponendolo tra i papabili sacrificati di lusso della sessione estiva per finanziare nuove operazioni.

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La valutazione economica e le offerte dal campionato inglese

La società gigliata ha individuato nella cessione del centrocampista un’opportunità strategica per fare cassa e riequilibrare le proprie disponibilità finanziarie. La dirigenza della Fiorentina ha pertanto fissato una quotazione di mercato attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il tesserato. Si tratta di una cifra importante ma pienamente in linea con le quotazioni attuali, in particolare per i club della Premier League.

Proprio oltremanica si stanno infatti concentrando le attenzioni sul classe 2001: un paio di società della massima divisione inglese hanno mostrato un concreto interesse, avviando i primi sondaggi con l’entourage del giocatore per comprendere la fattibilità dell’affare e la disponibilità al trasferimento.

Caratteristiche tecniche e utilità tattica nel calcio britannico

Dal punto di vista tattico, Fagioli incarna l’identikit del regista moderno, abile nella gestione dei ritmi di gara e dotato di eccellente tecnica individuale. La sua capacità di districarsi nella pressione avversaria, abbinata alla precisione nel distribuire il pallone sia sul breve sia sulle lunghe traiettorie, lo rende un profilo di alto rendimento. Tali qualità consentirebbero al centrocampista di integrarsi al meglio con l’intensità e la velocità caratteristiche del calcio britannico.

Qualora la pista inglese dovesse concretizzarsi con un’offerta formale vicina alle pretese societarie, la trattativa potrebbe decollare in tempi brevi. L’eventuale cessione a quelle cifre permetterebbe alla Fiorentina di disporre di preziose risorse economiche da reinvestire subito sul mercato in entrata, con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico una rosa rinforzata per le sfide della nuova stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i sondaggi d’oltremanica si trasformeranno in un’operazione ufficiale.