Calciomercato Napoli, le uscite sbloccano l’attacco: Lukaku e Noa Lang in partenza, poi l’assalto a Gabriel Jesus. Il punto nome per nome

Calciomercato Napoli, per arrivare a Gabriel Jesus il club azzurro sta pensando a queste uscite. Ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più calda e strategica. Per dare un’accelerata ai movimenti in entrata e consegnare alla rosa le tessere mancanti, la società partenopea ha stabilito una priorità assoluta: sfoltire l’organico ed eliminare gli esuberi nel reparto avanzato. L’operatività per i nuovi acquisti è momentaneamente subordinata al buon esito di alcune operazioni in uscita, ritenute indispensabili per finanziare i successivi colpi e liberare spazio nella lista dei tesserati.

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Il mercato in uscita: Lukaku verso la Turchia, l’Ajax rivuole Noa Lang

I due indiziati principali a lasciare la maglia azzurra sono Romelu Lukaku e Noa Lang. Sul centravanti belga è da registrare il forte e continuativo pressing del Fenerbahçe, pronto a chiudere l’operazione per portarlo nel campionato turco. Una sua eventuale cessione permetterebbe al club di risparmiare un ingaggio pesante e incassare una cifra preziosa per le casse societarie.

Sul fronte Noa Lang, secondo Gianluca Di Marzio, si sta invece concretizzando l’ipotesi di un ritorno in patria, nello specifico in Eredivisie. L’Ajax si è infatti mosso concretamente per riallacciare i contatti con l’entourage dell’esterno. Il tassello fondamentale per sbloccare la trattativa è rappresentato dalla cessione di Mika Godts al Paris Saint-Germain: il passaggio del giovane belga al club parigino porterebbe nelle casse dei Lancieri la disponibilità economica idonea per soddisfare le richieste del Napoli.

I traguardi in entrata: Gabriel Jesus e la concorrenza del Celta Vigo per Zeballos

Qualora le due cessioni venissero formalizzate, la dirigenza campana avrebbe via libera per affondare il colpo nel settore offensivo. Il profilo principale seguito con maggiore insistenza rimane quello di Gabriel Jesus, pedina di spessore e di esperienza internazionale considerata il rinforzo ideale per alzare la qualità della manovra avanzata.

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Exequiel Zeballos, giovane e sgusciante talento seguito per completare le corsie esterne. Su questo fronte, tuttavia, la concorrenza risulta agguerrita: sul giocatore si è mosso con decisione anche il Celta Vigo, club spagnolo intenzionato a dare battaglia ai partenopei. Le prossime giornate saranno dunque decisive per verificare se l’effetto domino delle uscite permetterà al Napoli di piazzare i doppi colpi in entrata.