Mercato Bologna, futuro deciso per Dallinga: ecco dove giocherà l’attaccante nella prossima stagione

Mercato Bologna, dove giocherà nella prossima stagione Dallinga: scelta fatta per il futuro dell’attaccante

Le strade di Thijs Dallinga e del Bologna sembrano destinate a separarsi in questa sessione di trattative. Il centravanti olandese classe 2000 è infatti in uscita, pronto a salutare la Serie A per intraprendere un nuovo capitolo professionale lontano dall’Italia. Nelle ultime ore secondo Gianluca Di Marzio sta prendendo forma in maniera sempre più concreta l’ipotesi di una cessione all’estero, con la Bundesliga che si sta delineando come la destinazione più probabile per il giocatore.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’interesse del Werder Brema e le piste tedesche

Tra le società maggiormente interessate ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante spicca il Werder Brema. Il club tedesco ha inserito il profilo dell’olandese nella propria lista dei desideri per rinforzare il reparto avanzato, avviando le opportune valutazioni per comprendere la fattibilità del trasferimento. Tuttavia, la società di Brema non è l’unica realtà del campionato germanico ad aver messo gli occhi sul tesserato emiliano: sono infatti due i club della Bundes che stanno monitorando da vicino la situazione, pronti a contendersi il cartellino del classe 2000.

La difficile parentesi al Bologna e il duello con Castro

Arrivato in Emilia nell’estate del 2024 con il delicato compito di sostituire, almeno numericamente, la partenza di Joshua Zirkzee, l’avventura di Dallinga con la maglia del Bologna non è mai decollata a pieno. Nel corso delle ultime due stagioni, l’attaccante non ha trovato continuità, faticando a trovare la giusta collocazione nei meccanismi di squadra. Nelle scelte di formazione, Vincenzo Italiano gli ha spesso preferito Santiago Castro, relegando l’ex Tolosa a un ruolo di secondo piano nelle gerarchie offensive.

I numeri di Dallinga tra Serie A e coppe europee

Il bilancio numerico della sua esperienza in rossoblù testimonia le discontinuità incontrate nel percorso italiano. In totale, l’attaccante olandese ha collezionato 54 partite in Serie A, mettendo a referto 5 gol e 6 assist. Il suo contributo è risultato leggermente più incisivo nei contesti internazionali, dove ha totalizzato 4 reti in Europa nelle ultime due annate: nello specifico, ha firmato 3 gol in Europa League e 1 gol in Champions League. Rendimento che spinge ora il Bologna e il giocatore a valutare l’addio per cercare nuovo spazio in Germania.