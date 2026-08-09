Suzuki ad un passo dal Psg, affare da 35 milioni! Resta però vivo il nodo sul suo futuro immediato: ecco gli ultimissimi sviluppi

Suzuki vicinissimo al Psg, operazione da 35 milioni! Ci sono sviluppi importanti sul futuro del portiere giapponese

Incroci di mercato incandescenti tra Serie A e Ligue 1. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Paris Saint-Germain è ormai alle battute finali per definire l’acquisto di Zion Suzuki dal Parma. Le due società stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di un’operazione impostata sulla base di un pacchetto economico complessivo che si aggira sui 35 milioni di euro, cifra che testimonia la notevole considerazione guadagnata dall’estremo difensore giapponese in ambito continentale.

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Il nodo sul futuro immediato: permanenza a Parigi o prestito a Torino

Se l’intesa finanziaria tra la dirigenza parigina e la società crociata appare sostanziata e definita, l’immediata collocazione del classe 2002 resta tuttavia del tutto da decifrare. Il percorso del portiere nipponico potrebbe infatti riservare un colpo di scena. Sul tavolo dei negoziati rimane viva la concreta possibilità di un trasferimento a titolo temporaneo alla Juventus, pista molto gradita all’ambiente bianconero.

La decisione definitiva si legherà a doppio filo alle evoluzioni interne all’organico transalpino. Qualora infatti Chevalier dovesse salutare il club parigino prima della conclusione della sessione estiva, l’orientamento del tecnico Luis Enrique sarebbe quello di trattenere subito Suzuki all’ombra della Tour Eiffel per inserirlo nelle rotazioni della prima squadra.

Summit all’inizio della settimana: la Juventus attende il segnale

Il quadro generale necessita dunque di ulteriori passaggi chiarificatori prima di giungere alla svolta conclusiva. I vertici societari hanno già programmato un vertice decisivo per l’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di sciogliere l’enigma legato alla sistemazione del giocatore.

Dall’esito di questo incontro dipenderà la partenza di un vero e proprio domino dei portieri. La Juventus osserva gli sviluppi con estrema attenzione: la dirigenza torinese attende di capire se ci saranno i margini per regalare a Luciano Spalletti il rinforzo indicato per la porta o se si renderà necessario virare in maniera definitiva su profili alternativi.