Calcio Estero
PSG, gli ultras boicottano la Supercoppa contro il Lens: ecco i motivi della protesta
PSG-Lens, il Collectif Ultras Paris diserta la Supercoppa: svelati i motivi della protesta dei tifosi parigini
Il Paris Saint-Germain dovrà affrontare la sfida di Supercoppa contro il Lens senza una parte importante del proprio tifo organizzato. Il Collectif Ultras Paris, principale gruppo ultras del club parigino, ha infatti deciso di boicottare la partita in programma domenica 16 agosto alle 20.45 allo stadio Bollaert-Delelis.
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Una scelta forte, arrivata a pochi giorni dall’appuntamento, che priverà il PSG del sostegno di una componente significativa della propria tifoseria in una gara che mette in palio il primo trofeo nazionale della nuova stagione.
I motivi della protesta degli ultras del PSG
Secondo quanto riportato da RMC Sport, alla base della decisione del Collectif Ultras Paris ci sarebbero soprattutto due motivazioni.
La prima riguarda la scelta della sede. Gli ultras contestano infatti la decisione di disputare la Supercoppa direttamente allo stadio del Lens, anziché individuare un campo neutro che potesse garantire condizioni considerate più equilibrate per entrambe le tifoserie.
Il secondo punto riguarda invece la distribuzione dei biglietti. Il gruppo organizzato del PSG ritiene che non sia stata prevista una ripartizione adeguata dei posti disponibili all’interno del Bollaert-Delelis.
Queste condizioni hanno portato il CUP a scegliere la linea più dura, rinunciando alla trasferta e lasciando quindi scoperto uno dei settori tradizionalmente più caldi del tifo parigino.
PSG atteso da due Supercoppe in pochi giorni
La partita contro il Lens arriverà inoltre al termine di una settimana particolarmente intensa per il PSG.
Mercoledì i parigini saranno infatti impegnati contro l’Aston Villa nella Supercoppa UEFA, prima di tornare in campo quattro giorni più tardi per affrontare il Lens, vincitore dell’ultima Coppa di Francia.
Per il PSG si tratta quindi di due appuntamenti di grande importanza concentrati nel giro di pochissimo tempo.
Il precedente della Supercoppa 2026
Nella precedente edizione della competizione, disputata l’8 gennaio 2026 a Kuwait City, il Paris Saint-Germain era riuscito a conquistare il trofeo superando il Marsiglia.
Questa volta, però, il contesto sarà completamente diverso. Il PSG proverà a difendere il titolo sul campo del Lens e dovrà farlo senza il sostegno del proprio principale gruppo ultras, protagonista di una protesta destinata inevitabilmente a far discutere.
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