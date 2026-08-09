Calciomercato Sassuolo, occhi su Fedde Leysen: chi è il difensore dell’Union Saint-Gilloise

Sassuolo su Fedde Leysen: primi contatti per il centrale belga. Chi è il classe 2003 di proprietà dell’Union Saint-Gilloise

Il Sassuolo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza neroverde c’è Fedde Leysen, centrale classe 2003 di proprietà dell’Union Saint-Gilloise.

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Come riferito da Sky Sport, tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti. Al momento non si tratta ancora di una trattativa avanzata, anche perché il Sassuolo sta valutando contemporaneamente altre possibilità, ma il nome del belga rappresenta una pista da seguire con particolare attenzione.

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Leysen piace soprattutto per età, margini di crescita e capacità di interpretare più posizioni nel reparto arretrato.

Chi è Fedde Leysen

Nato il 9 luglio 2003 a Geel, in Belgio, Leysen è un difensore alto circa 1,87 metri e con una struttura longilinea. Il suo ruolo principale è quello di centrale, ma nel corso della carriera è stato impiegato anche da terzino sinistro e soprattutto come braccetto sul centro-sinistra in una difesa a tre.

La duttilità rappresenta quindi una delle caratteristiche che lo rendono interessante per il Sassuolo, soprattutto in un calcio nel quale la capacità di cambiare struttura durante la partita è diventata sempre più importante.

Dal PSV all’Union Saint-Gilloise

Leysen muove i primi passi nel settore giovanile dell’OH Leuven, prima di trasferirsi nel 2019 al PSV Eindhoven. Il club olandese punta subito sulle sue qualità e, appena sedicenne, gli fa firmare il primo contratto da professionista.

Il passaggio nel Jong PSV gli permette di confrontarsi molto presto con il calcio professionistico. Tra il 2020 e il 2023 colleziona 54 presenze e 5 gol, accumulando esperienza contro avversari più grandi e strutturati.

Nell’estate del 2023 lascia Eindhoven e torna in Belgio per firmare con l’Union Saint-Gilloise. Dopo una prima stagione di ambientamento, diventa progressivamente un elemento sempre più importante della squadra.

I trofei conquistati con l’Union

Con l’Union, Leysen ha già costruito un palmarès importante nonostante la giovane età. Ha conquistato la Coppa del Belgio 2023/24, la Supercoppa nazionale 2024 e soprattutto il campionato belga 2024/25, titolo storico per il club.

Proprio nella Supercoppa si era anche tolto la soddisfazione di segnare una rete importante contro il Club Brugge.

Alla crescita nel campionato nazionale si è aggiunta l’esperienza maturata nelle competizioni europee, tra Europa League e Champions League, che gli ha permesso di misurarsi con attaccanti e squadre di livello internazionale.

Che giocatore è Leysen

Leysen è un difensore moderno che ama difendere in avanti. Non si limita ad aspettare l’avversario all’interno dell’area, ma cerca spesso l’anticipo e prova a rompere la linea per recuperare il pallone nella zona più alta possibile.

È inoltre abbastanza pulito tecnicamente nella costruzione dal basso. Può uscire palla al piede, cercare il centrocampista tra le linee o accompagnare personalmente l’azione quando trova spazio davanti a sé.

La mobilità gli permette di coprire porzioni di campo importanti e di adattarsi a una difesa particolarmente aggressiva. Nel gioco aereo può sfruttare altezza e tempi di salto, pur non essendo un centrale dominante esclusivamente attraverso la forza fisica.

Caratteristiche fisiche e margini di miglioramento

Con circa 1,87 metri per 70 chili, Leysen possiede una struttura abbastanza leggera per il ruolo. Questo gli garantisce agilità e rapidità negli spostamenti, ma può penalizzarlo nei duelli contro centravanti particolarmente potenti.

Uno degli aspetti sui quali deve ancora crescere riguarda proprio la gestione dei contrasti e dei tempi d’intervento. La sua naturale aggressività può diventare un limite quando sceglie di anticipare in situazioni nelle quali sarebbe più opportuno mantenere la posizione.

Il margine di crescita resta comunque significativo, considerando che ha appena 23 anni e ha già accumulato un numero importante di partite tra professionismo ed Europa.

Perché Leysen può essere adatto al Sassuolo

Il Sassuolo cerca un difensore giovane, tecnico e capace di partecipare attivamente alla costruzione della manovra. Leysen risponde a questo identikit e può essere utilizzato sia in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre.

Il belga è inoltre sotto contratto con l’Union Saint-Gilloise fino al 2029, elemento che rende necessaria una vera trattativa con il club campione del Belgio.

Per i neroverdi rappresenterebbe quindi un investimento di prospettiva su un centrale già abituato a giocare ad alto livello, ma con ancora diversi margini per completare il proprio percorso di crescita.