Udinese-Barcellona 1-0, decide Bayo: i friulani vincono la Friuli Venezia Giulia Cup e chiudono il precampionato

Udinese, successo di prestigio contro il Barcellona: Bayo regala la vittoria agli uomini di Runjaic nell’ultima amichevole di questa estate

L’Udinese di Kosta Runjaic chiude il proprio precampionato con una vittoria di grande prestigio. Nell’ultimo test estivo, disputato contro il Barcellona, i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie a una rete realizzata all’ultimo minuto da Vakoun Bayo.

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Il successo arriva a una settimana dal debutto ufficiale della nuova stagione, quando l’Udinese affronterà il Padova al Bluenergy Stadium nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La prima giornata di campionato vedrà invece i friulani impegnati ancora in casa contro il Como.

Bayo decide la sfida nel finale

La partita contro il Barcellona, disputata sulla distanza di 45 minuti, ha offerto indicazioni incoraggianti soprattutto dal punto di vista difensivo. La squadra di Runjaic ha lasciato il possesso agli spagnoli, mantenendo però ordine e compattezza e cercando di sfruttare le ripartenze.

La strategia ha pagato proprio nei minuti conclusivi, quando Bayo ha trovato il gol che ha deciso l’incontro. Un segnale importante per l’attaccante classe 1997 e per tutto il reparto offensivo, chiamato a crescere in efficacia in vista degli impegni ufficiali.

Udinese vincitrice del triangolare

Grazie al successo contro il Barcellona, l’Udinese conquista la Friuli Venezia Giulia Cup, triangolare al quale ha partecipato anche il Nottingham Forest.

I bianconeri avevano già battuto la formazione inglese per 1-0, con una rete di Oumar Solet, completando così il torneo con due vittorie, nessun gol subito e indicazioni positive in entrambe le fasi.

Un precampionato tra alti e bassi

Il percorso estivo dell’Udinese non era iniziato nel migliore dei modi. I friulani avevano perso 2-0 contro lo Swansea e successivamente erano usciti sconfitti anche dalla sfida con lo Shabab Al-Ahli.

All’inizio di agosto era poi arrivato il pareggio per 3-3 contro il Mainz, seguito da un altro ko contro il Trabzonspor.

Le ultime due prestazioni contro Nottingham Forest e Barcellona hanno però restituito fiducia alla squadra. In particolare, la difesa ha dimostrato di poter reggere anche contro avversari di alto livello, mentre la capacità di sfruttare le occasioni in contropiede rappresenta un’altra indicazione positiva in vista dell’inizio della stagione ufficiale.