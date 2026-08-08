Klopp difende la scelta di Salah di trasferirsi al Trabzonspor: «Sa esattamente quello che sta facendo!»

Mohamed Salah ha scelto di trasferirsi al Trabzonspor. Queste le dichiarazioni del suo ex allenatore al Liverpool, Jurgen Klopp

Il sorprendente passaggio di Mohamed Salah al Trabzonspor continua a far discutere il mondo del calcio internazionale. La decisione dell’attaccante egiziano di approdare nella Süper Lig turca ha sollevato pareri contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, ma a spegnere ogni polemica è intervenuto il suo storico ex allenatore ai tempi del Liverpool, Jürgen Klopp. Il tecnico tedesco ha voluto prendere una posizione netta in difesa del suo ex pupillo, ribadendo la totale stima professionale nei confronti del fuoriclasse africano.

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La posizione di Klopp e la risposta alle critiche

Intervistato dai media e ripreso dalla testata turca Fanatik, Jürgen Klopp si è espresso senza mezzi termini riguardo allo scetticismo che ha accompagnato l’approdo dell’egiziano a Trabzon. Il manager tedesco ha voluto ridimensionare le chiacchiere e le perplessità legate al trasferimento di Salah nel massimo campionato turco:

“Non mi interessa cosa dice la gente sulla decisione di Mohamed Salah di scegliere il campionato turco rispetto ad altri”

Le parole dell’ex tecnico dei Reds evidenziano la volontà di schermare il calciatore da condizionamenti esterni o giudizi affrettati, sottolineando come le valutazioni di una figura della sua caratura vadano ben oltre le opinioni superficiali dell’opinione pubblica.

La cieca fiducia nella maturità del campione

Proseguendo nella sua analisi, il tecnico tedesco ha rimarcato la grande consapevolezza che guida da sempre le scelte di carriera dei campioni di prima grandezza. Riferendosi alle qualità umane e professionali dell’attaccante, Klopp ha espresso piena fiducia nel percorso appena intrapreso da Salah con la maglia del Trabzonspor:

“Voglio essere chiaro come calciatore, sa esattamente cosa sta facendo; un giocatore di alto livello come lui prende sempre le decisioni giuste per sé stesso”

Un’attestazione di stima fondamentale per il nuovo capitolo della carriera del bomber egiziano. L’approdo di Salah al Trabzonspor rappresenta un colpo di altissimo profilo per il club di Trabzon e per l’intero movimento calcistico turco, pronto ad accogliere una vera e propria icona del calcio mondiale, sostenuta appieno da chi ne conosce a fondo la mentalità vincente.