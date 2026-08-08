Mercato Torino, spunta la pista Evan Ferguson: contatti avviati per l’ex Roma. Il Brighton ha fissato il prezzo per lasciarlo partire

Mercato Torino, Evan Ferguson è il nome nuovo per rinforzare l’attacco granata: contatti avviati per l’ex Roma

Il calciomercato del Torino si scalda attorno al reparto d’attacco con una suggestione di primo piano per la Serie A. La società granata si sta infatti muovendo per Evan Ferguson, valutando i margini per riportare in Italia il giovane talento di proprietà del Brighton. Dopo l’esperienza opaca vissuta con la maglia della Roma, il centravanti irlandese classe 2004 rappresenta un’opportunità di mercato che la dirigenza piemontese intende approfondire con attenzione per rinforzare la propria rosa.

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La situazione dell’attacco granata e i contatti con l’entourage

Il forte interesse del Torino nasce dall’esigenza di ristrutturare la propria batteria di attaccanti. La posizione di Ché Adams resta infatti in bilico sul mercato, mentre le condizioni fisiche di Duván Zapata continuano a rappresentare un’incognita per la stagione, spingendo la società a cercare garanzie.

Per questa ragione, i granata si sono messi sulle tracce dell’attaccante irlandese per valutare un possibile affare in prestito con il Brighton. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club ha già allacciato i contatti con gli agenti del calciatore per comprendere la fattibilità e i termini dell’operazione.

La valutazione del Brighton e il crollo delle cifre

La società inglese appare aperta a cedere nuovamente il giocatore a titolo temporaneo, consapevole della sua necessità di ritrovare continuità e minutaggio. Soltanto una stagione fa, la Roma lo aveva prelevato fissando un diritto di riscatto a quota 40 milioni di euro.

Tuttavia, le difficoltà incontrate nell’ultima annata hanno modificato lo scenario economico: oggi la valutazione del cartellino risulta quasi dimezzata, e per completare il trasferimento a titolo definitivo potrebbero servire circa 20 milioni di euro. Una cifra nettamente inferiore che rende l’ipotesi assai attraente per i parametri del club piemontese.

L’anno alla Roma e i problemi fisici

Il calo delle pretese economiche del Brighton è legato all’andamento dell’esperienza vissuta da Ferguson nella capitale. In un anno con la maglia giallorossa, l’attaccante ha totalizzato appena 22 presenze e 5 gol, di cui 3 messi a segno in 16 partite di campionato. A condizionarne pesantemente il rendimento sono stati i vari problemi fisici, culminati con l’operazione alla caviglia sostenuta nel mese di marzo che gli ha fatto concludere la stagione con largo anticipo. Il trasferimento al Torino rappresenterebbe l’occasione ideale per rilanciarsi ad alti livelli nel calcio italiano.