Ufficiale: l’arbitro somalo escluso dal Mondiale negli USA dirigerà la Supercoppa UEFA. In squadra arbitrale anche Di Bello

La UEFA lo aveva anticipato un mese fa, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Omar Abdulkadir Artan, direttore di gara somalo classe 1992, sarà l’arbitro della Supercoppa UEFA tra PSG e Aston Villa, rispettivamente vincitrici di Champions League ed Europa League. Una designazione dal forte valore simbolico, dopo quanto accaduto allo stesso Artan poco prima del Mondiale.

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Il fischietto somalo, infatti, non era riuscito a entrare negli Stati Uniti al termine dei controlli di sicurezza, bloccato per un possibile caso di omonimia con un membro del gruppo terroristico Al‑Shabab e per le restrizioni sui visti legate al suo Paese. Un episodio che aveva fatto molto discutere e che aveva rischiato di compromettere la sua partecipazione alla competizione.

La UEFA ha scelto ora di restituirgli una grande occasione, affidandogli il primo big match ufficiale della nuova stagione. La Supercoppa si giocherà mercoledì 12 agosto alle 21:00 al Salzburg Stadion di Salisburgo, e Artan sarà al centro della scena internazionale.

Accanto a lui, anche un pezzo d’Italia: Marco Di Bello sarà il VAR della sfida, affiancato dallo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Una presenza che conferma la crescente considerazione europea verso la classe arbitrale italiana.

Squadra arbitrale completa

Arbitro: Omar Abdulkadir Artan (SOM)

Omar Abdulkadir Artan (SOM) Assistenti: Liban Abdoulrazack Ahmed (DJI) – Stephen Eleazar Onyango Yiembe (KEN)

Liban Abdoulrazack Ahmed (DJI) – Stephen Eleazar Onyango Yiembe (KEN) Quarto uomo: Rade Obrenovič (SVN)

Rade Obrenovič (SVN) Video Assistant Referee: Marco Di Bello (ITA)

Marco Di Bello (ITA) Assistente VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)