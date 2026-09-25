Leverkusen, Gutierrez vola in Bundesliga: il Napoli osserva

Bayer Leverkusen, Miguel Gutierrez trascina la corsia sinistra: il Napoli può avere un rimpianto di mercato

Il passaggio dal Napoli al Bayer Leverkusen sta dando nuova linfa alla carriera di Miguel Gutierrez. L’esterno spagnolo, trasferitosi in Germania durante l’ultima sessione di mercato, ha iniziato la sua avventura in Bundesliga con numeri e prestazioni che non sono passati inosservati. Un rendimento che inevitabilmente alimenta qualche riflessione anche in casa azzurra, dove il giocatore avrebbe potuto rappresentare una risorsa preziosa per la rosa di Massimiliano Allegri.

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Arrivato al Leverkusen per circa 26 milioni di euro, Gutierrez ha subito saputo ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere della squadra tedesca, mettendo in mostra le qualità che avevano convinto il Napoli a puntare su di lui in passato.

Gutierrez protagonista con assist e gol

L’impatto dello spagnolo sulla Bundesliga è stato particolarmente positivo. Nelle prime giornate di campionato ha già dimostrato di essere un elemento determinante nella costruzione della manovra offensiva, diventando uno dei principali uomini assist della formazione allenata da Carlos Martínez Novell, tecnico spagnolo del Bayer Leverkusen.

Proprio contro il Lipsia, Gutierrez è stato protagonista di una prestazione completa. Prima ha confezionato un assist perfetto per Patrik Schick, attaccante ceco con un passato in Serie A tra Sampdoria e Roma, poi ha trovato anche la gioia personale con la sua prima rete in maglia Leverkusen.

Numeri che gli hanno permesso di superare rapidamente il contributo offensivo offerto nella sua ultima stagione al Napoli.

Numeri migliori rispetto all’esperienza azzurra

La crescita di Gutierrez appare evidente anche dal punto di vista statistico. Dopo poche settimane in Germania, il laterale spagnolo ha già migliorato il bottino accumulato durante l’ultima annata in maglia azzurra.

Un dato che conferma il buon momento vissuto dal giocatore e che alimenta il dibattito sulla scelta del Napoli di lasciarlo partire. Dal punto di vista economico, l’operazione ha garantito una significativa plusvalenza alla società partenopea, ma sul piano tecnico il contributo dell’esterno avrebbe potuto rivelarsi utile in una squadra che sta ancora cercando continuità di rendimento.

Il sogno della Nazionale spagnola

Le ottime prestazioni offerte in Bundesliga potrebbero inoltre avvicinare Gutierrez a un altro grande obiettivo personale: la convocazione con la Spagna maggiore.

Finora il giocatore ha vestito le maglie delle selezioni giovanili e della squadra olimpica, senza però riuscire a conquistare una chiamata dalla Nazionale guidata da Luis de la Fuente. Un traguardo che resta nei suoi pensieri e che potrebbe diventare più concreto se il rendimento con il Bayer Leverkusen dovesse proseguire su questi livelli.

Per il momento il presente parla tedesco. Gutierrez si sta imponendo come una delle sorprese più interessanti della Bundesliga e il Leverkusen si gode un giocatore che, dopo pochi mesi, sembra aver trovato l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale.

