Messi, arriva l'ultimo ballo con l'Argentina: il 6 ottobre

Il fuoriclasse, dopo l’addio alla Nazionale, tornerà in campo con l’Albiceleste contro Bolivia, Burkina Faso e Benin tra fine settembre e inizio ottobre

Lionel Messi e l’Argentina si concedono un ultimo ballo. A poche settimane dall’annuncio del ritiro dalla Nazionale, infatti, il fuoriclasse rosarino è stato inserito da Lionel Scaloni, ct campione del mondo in Qatar 2022, nella lista dei convocati per le prossime amichevoli, in cui l’Albiceleste affronterà rispettivamente Bolivia, Burkina Faso e Benin.

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L’addio di Messi

Il primo appuntamento è fissato per il 30 settembre, allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, contro la selezione boliviana. Le altre due sfide si disputeranno invece al Monumental di Buenos Aires, rispettivamente il 3 e il 6 ottobre, contro Burkina Faso e Benin. Proprio l’ultima partita, contro la selezione africana del Benin, offrirà a Messi l’occasione di salutare per l’ultima volta il proprio pubblico in campo con la maglia dell’Albiceleste.

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Il capitolo finale di una carriera leggendaria

Sarà un’ultima occasione per rivedere il numero dieci in campo con i colori della Nazionale argentina, e per Messi un ultimo abbraccio ai propri tifosi prima di chiudere definitivamente una storia culminata nella conquista del Mondiale in Qatar, il trofeo che mancava alla sua straordinaria bacheca personale. Un ciclo iniziato più di due decenni fa e che si chiude ora con questi tre impegni, prima dell’inizio di una nuova era per la Seleccion.





