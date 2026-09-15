James Rodríguez, addio alla Nazionale colombiana: le parole

Il trequartista, da poco passato all’Atlético Nacional, annuncia sui social la fine della sua avventura con i Cafeteros dopo oltre un decennio da protagonista

Si chiude ufficialmente un capitolo indimenticabile per la storia del calcio sudamericano. James Rodríguez ha deciso di ritirarsi dalla Nazionale colombiana. Il trequartista, reduce dal recente trasferimento all’Atlético Nacional, ha scelto i propri canali social per annunciare la fine del suo viaggio con i Cafeteros, salutando il proprio popolo con un messaggio denso di emozione.

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Il messaggio di addio

Una carriera in Nazionale vissuta sempre da leader carismatico e capitano, che si conclude con parole cariche di affetto per la sua gente. “È arrivato il momento. Grazie per ogni partita, ogni gioia, ogni lacrima e ogni sogno condiviso. Difendere i colori della Nazionale della Colombia è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie, Colombia. Per sempre“.

I numeri di una leggenda

L’addio di El Diez segna l’uscita di scena del primatista assoluto di presenze nella storia della Colombia. James chiude la propria avventura in maglia tricolor con numeri da campione: 131 presenze, impreziosite da 31 gol e 40 assist. Un percorso costellato da record e giocate rimaste nella storia.

Impossibile dimenticare il Mondiale di Brasile 2014, chiuso da capocannoniere assoluto con 6 reti in 5 partite e con il memorabile gol al volo contro l’Uruguay, premiato con il FIFA Puskás Award. Ma James ha saputo dominare anche a un decennio di distanza: nella Copa América 2024 è stato eletto Miglior Giocatore del Torneo, trascinando la squadra fino all’atto conclusivo con un record storico di 6 assist in un’unica edizione.

L’ultimo palcoscenico internazionale è stato il recente Mondiale 2026, dove ha guidato i suoi fino agli ottavi di finale, chiudendo per sempre un’era irripetibile per il calcio colombiano.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026