Niente Lazio per Icardi, Gattuso ha detto no! Perché il tecnico ha messo il veto sul possibile arrivo dell’argentino

Mauro Icardi non giocherà nella Lazio: decisione presa da parte di Gennaro Gattuso. Ecco il motivo del no

Secondo il Corriere dello Sport, la suggestione che accostava Mauro Icardi alla Lazio si spegne sul nascere, destinata a rimanere una semplice indiscrezione estiva. Le notizie circolate nelle ultime giornate sono state ridimensionate con decisione: il centravanti argentino, attualmente svincolato a seguito della conclusione della sua esperienza durata quattro stagioni con la maglia del Galatasaray, non entrerà a far parte della rosa biancoceleste. Nonostante i rumor riguardanti ipotetici contatti tra le parti per raggiungere un’intesa sull’ingaggio, il confronto non si è mai trasformato in un negoziato reale. Sull’attaccante si registra peraltro l’attenzione di diversi club della Premier League, tra cui l’Everton, pronti a mettere sul piatto offerte economiche decisamente più ricche. Vengono così esclusi in via definitiva gli ipotizzati colpi di scena dell’ultima ora.

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La posizione di Gennaro Gattuso e la tutela dello spogliatoio

A bloccare la trattativa non sono state soltanto le alte pretese d’ingaggio del giocatore, reduce da mesi passati a valutare diverse opzioni senza trovare il progetto ideale. Un ruolo determinante è stato svolto dalle convinzioni di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese aveva maturato una scelta precisa già da diverse settimane, manifestando forti titubanze sull’eventuale innesto dell’ex capitano dell’Inter. Il timore principale della guida tecnica risiedeva nel rischio di alterare le armonie interne di un gruppo squadra che ha dimostrato una notevole coesione. La dirigenza ha condiviso appieno l’impostazione del mister, declinando ogni possibile approfondimento.

Il reparto offensivo si affida interamente ad Andrea Pinamonti

La linea d’attacco della Lazio sarà incentrata su Andrea Pinamonti, designato come il punto di riferimento assoluto dello scacchiere tattico. Il suo ruolo di unica prima punta in organico è stato consolidato dalle cessioni a titolo temporaneo di Boulaye Dia al Rennes e di Petar Ratkov al Levante. Gattuso è fermamente convinto che le difficoltà iniziali mostrate dall’ex attaccante del Sassuolo siano legate unicamente a una condizione atletica ancora precaria, causa un’estate trascorsa senza una preparazione continua e un problema alla caviglia prima del big match con il Milan. La società rinnova dunque la propria scommessa sull’italiano, escludendo altri interventi sul mercato.