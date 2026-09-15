Spalletti Conte, qual è la posizione al momento per la panchina della Juventus

Quale sarà il futuro della panchina della Juventus? Fiducia a Spalletti, ma l’ombra di Conte continua ad aleggiare

La pesante sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo azzera i margini d’errore della Juventus in questo avvio di stagione. Alla Continassa il clima si è fatto improvvisamente teso dopo un rovescio maturato al 94′ per mano del giovane ex Adzic, mettendo a nudo i limiti di una squadra apparsa priva di entusiasmo. Con la vetta della classifica distante già cinque lunghezze dopo tre settimane di campionato, l’ambiente bianconero si trova costretto a fare i conti con una prestazione incolore e con troppi passaggi a vuoto individuali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Gli orrori individuali e le richieste di Luciano Spalletti

Nonostante l’alibi di un’infermeria ingombrante, a finire sul banco degli imputati sono stati soprattutto i senatori e gli elementi di maggiore esperienza. La prova insufficiente di Bremer con la fascia da capitano, la lentezza di Kalulu e le incertezze di Lucumi — sostituito all’intervallo — hanno compromesso la struttura della squadra. In attacco si sono visti solo i bagliori di Zhegrova, mentre i volti nuovi estivi Kolo Muani e Woltemade non hanno inciso. Il tecnico Luciano Spalletti, forte di un contratto rinnovato ad aprile fino al giugno 2028, ha chiesto al gruppo un’immediata reazione d’orgoglio basata su coraggio e voglia di rischiare, consapevole che la dirigenza pretende una svolta immediata.

Le parole dell’a.d. Carnevali e la suggestione Antonio Conte

Attorno alla guida tecnica bianconera continuano intanto a concentrarsi le attenzioni dei media e della tifoseria. Intervenuto a Radio Anch’io Sport, l’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali ha chiarito la linea societaria: “Non è nel mio spirito cambiare tecnico… ma la sconfitta di Reggio Emilia sia di insegnamento…”. Un’attestazione di fiducia che non spegne tuttavia le voci legate ad Antonio Conte. Il mister leccese, attualmente libero, osserva con attenzione gli sviluppi, rappresentando un’opzione da tener presente in caso di ulteriori passi falsi.

L’Europa League e la sfida all’Atalanta per la svolta

Per scacciare i fantasmi della crisi, la squadra è chiamata a dare risposte concrete nei prossimi impegni. Giovedì all’Allianz Stadium arriva il NEC Nijmegen in Europa League, appuntamento fondamentale prima del delicato incrocio di campionato contro l’Atalanta di Maurizio Sarri. Senza un cambio di passo netto, la posizione di Spalletti rischia di farsi inevitabilmente più delicata.