Pagelle Inter Udinese: Barella leader, attacco totale. Ma c’è un caso Martinez? Okoye non basta per i friulani VOTI

Pagelle Inter Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
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INTER: Martinez 5; Akanji 5,5, Stones 6 (62′ Pavard 6), Bastoni 6 (70′ Dimarco 6); Diouf 6,5, Barella 7.5, Zielinski 6,5 (82′ Stankovic SV), Mkhitaryan 6 (62′ Jones 6,5), Carlos Augusto 7; Esposito 7, Thuram 7,5 (70′ Bonny 7). All. Chivu 7
UDINESE: Okoye 7; Abankwah 6.5, Kabasele 5, Ebosse 5; Vojvoda 5 (73′ Bertola 6), Miller 5,5 (73′ Chakvetadze 6), Karlstrom 5,5, Kamara 5.5; Unai Gomez 6 (61′ Gueye 6), Ekkelenkamp 6,5 (80′ Lovric SV); Davis 6 (80′ Bayo 6). All. Runjaic 6