Cacciamani sfida la Roma dopo il mancato trasferimento: Gasperini lo voleva in giallorosso, il retroscena

Torino, Alessio Cacciamani è diventato un protagonista: il talento classe 2006 ora punta la sfida con la Roma

La sfida tra Torino e Roma avrà un significato particolare per Alessio Cacciamani. L’esterno granata sarà infatti chiamato ad affrontare proprio la squadra che durante l’estate aveva provato a portarlo nella Capitale su richiesta di Gian Piero Gasperini.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club giallorosso aveva inserito il classe 2006 tra gli obiettivi principali del mercato estivo, arrivando a presentare diverse offerte per convincere il Torino a cedere uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile.

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Roma-Cacciamani, il Torino ha resistito alle offerte estive

La società capitolina avrebbe messo sul tavolo una proposta da 12 milioni di euro più bonus, ma il presidente Urbano Cairo non ha mai considerato sufficiente la cifra per lasciar partire il giovane esterno.

La valutazione fissata dal Torino era infatti vicina ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta necessaria per privarsi di un giocatore considerato centrale per il futuro del progetto granata.

La trattativa non è quindi mai arrivata alla fase decisiva e il Torino ha scelto di blindare ulteriormente Cacciamani. Nei giorni scorsi è arrivato infatti il rinnovo del contratto fino al 2031, accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio.

Cacciamani protagonista con Abate: da ala offensiva a esterno a tutta fascia

Dopo essere rimasto in Piemonte, Cacciamani ha iniziato la sua prima vera stagione da protagonista in Serie A. Il tecnico Ignazio Abate ha deciso di puntare su di lui, confermandolo titolare sulla fascia sinistra.

Il percorso del classe 2006 è ancora in fase di crescita. Finora ha alternato momenti positivi, come l’assist per il gol di Comuzzo contro il Sassuolo, ad alcune difficoltà nella fase difensiva.

Un aspetto comprensibile per un giocatore di appena 19 anni, soprattutto considerando il cambiamento tattico vissuto negli ultimi mesi. Nato come ala offensiva, Cacciamani è stato trasformato da Abate in un esterno a tutta fascia, con maggiori responsabilità anche senza palla.

Cacciamani, la Roma e il sogno Nazionale

La sfida contro la Roma rappresenta quindi una sorta di cerchio che si chiude dopo il mercato estivo. Di fronte ci sarà proprio Gasperini, l’allenatore che avrebbe voluto portarlo nella Capitale.

Ad osservare la sua prestazione ci sarà anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, che segue da tempo il numero 77 del Torino.

Dopo aver vissuto l’esperienza a Coverciano lo scorso giugno, Cacciamani sogna ora la prima convocazione con gli Azzurri. Una grande prova contro la Roma potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso il debutto internazionale.