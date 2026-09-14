Daniel Maldini, dal gol con il Cagliari all’incidente: patente ritirata e accertamenti in corso

Maldini coinvolto in un incidente stradale dopo la vittoria del Cagliari sull’Atalanta: attesi gli esiti degli esami tossicologici

Il weekend di Daniel Maldini si è trasformato da una serata di festa a una vicenda molto delicata. L’attaccante del Cagliari, protagonista del successo contro l’Atalanta grazie al gol decisivo che aveva regalato ai rossoblù la terza vittoria nelle prime quattro giornate di campionato, è stato coinvolto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sinistro è avvenuto intorno alle 5:15 del mattino. Maldini si trovava alla guida di una Porsche Carrera con a bordo altri tre amici, mentre complessivamente sono state sei le persone coinvolte nell’incidente. Tutti i presenti, compreso il calciatore, non hanno riportato conseguenze gravi.

Incidente Maldini, il calciatore positivo all’alcol test: ritirata la patente

Dopo l’intervento dei soccorsi, con tre ambulanze e un’auto medica arrivate sul posto, Maldini è stato trasportato al Fatebenefratelli, dove è stato dimesso successivamente.

In mattinata l’avvocato Danilo Buongiorno aveva rassicurato sulle condizioni del giocatore dichiarando: «Il ragazzo sta bene». La situazione, però, è diventata più complessa nel pomeriggio dopo gli accertamenti effettuati dalle autorità.

Il calciatore è risultato positivo all’etilometro, con valori pari a 0,91 mg/l nella prima prova e 0,89 mg/l nella seconda. Di conseguenza è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, anche il pre test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ha dato esito positivo: ora si attendono gli esami tossicologici svolti in ospedale.

Cagliari, Maldini protagonista in campo prima dell’episodio

La notizia arriva dopo un momento particolarmente positivo per Maldini. A Bergamo, contro l’Atalanta, il classe 2001 aveva segnato il rigore decisivo, confermando il buon avvio della sua esperienza con il Cagliari.

Si trattava della sua seconda rete consecutiva in campionato dopo quella realizzata contro il Lecce, un segnale importante dopo le difficoltà vissute nelle precedenti esperienze con Monza, Atalanta e Lazio.

L’allenatore Fabio Pisacane aveva puntato molto su di lui, sottolineandone le qualità tecniche: «Daniel è un fuoriclasse. Qui possiamo perdonargli anche qualche errore».

Il Cagliari, al momento, non avrebbe preso provvedimenti nei confronti del giocatore, ma la società resta in attesa di ulteriori chiarimenti. Una situazione delicata per Maldini, che dovrà ora affrontare le conseguenze dell’episodio dopo una serata iniziata con una grande prestazione sul campo.