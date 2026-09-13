Juventus, Spalletti dopo la beffa con il Sassuolo: «Non avremmo dovuto perdere l’equilibrio. Dobbiamo servire di più Kolo Muani»

Sassuolo Juventus, il tecnico bianconero analizza la sconfitta al Mapei e individua gli errori della squadra

Una serata amara per la Juventus, che cade contro il Sassuolo al termine di una partita spettacolare e ricca di colpi di scena. Il match del Mapei Stadium termina 3-2 per i neroverdi, con il gol decisivo dell’ex Adzic arrivato nel recupero.

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Per i bianconeri si tratta del primo ko stagionale. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita per due volte a rimontare lo svantaggio grazie alla doppietta di Zhegrova, ma nel finale ha pagato la ricerca del successo lasciando troppo spazio agli avversari.

La Juventus resta così ferma a 7 punti in classifica e deve analizzare una sconfitta arrivata soprattutto per alcuni errori di gestione nei minuti finali. Al termine della gara, Spalletti ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’equilibrio tattico e sulle scelte offensive.

Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: «Avremmo potuto segnare noi il 3-2»

L’allenatore bianconero ha sottolineato come la Juventus avrebbe potuto ottenere un risultato diverso, ma ha evidenziato il problema principale nella gestione della fase offensiva.

L’ANALISI DELLA SCONFITTA – «La squadra avrebbe meritato di ribaltarla. Non avremmo dovuto perdere l’equilibrio, ma avremmo potuto segnare noi il 3-2. Sono stato io a stimolare i calciatori a provare a vincerla, ma mi hanno preso troppo alla lettera: non dovevamo attaccare con otto uomini».

Spalletti e il problema Kolo Muani: «Giochiamo poco su di lui»

Il tecnico della Juventus ha poi analizzato il coinvolgimento di Kolo Muani, spiegando come l’attaccante debba essere maggiormente servito durante la costruzione offensiva.

IL RUOLO DEL CENTRAVANTI – «Abbiamo lasciato troppi spazi: la pressione non è stata fatta benissimo. Giochiamo poco su Kolo Muani. Quando a centrocampo non ci sono linee di passaggio, dobbiamo servire il centravanti. Oggi Kolo Muani è stato servito poco, anche se in alcuni casi deve essere più cattivo».

Spalletti elogia Zhegrova ma chiede maggiore concretezza

Infine, l’allenatore bianconero ha parlato della prestazione di Edon Zhegrova, protagonista assoluto della gara grazie alla doppietta realizzata contro il Sassuolo.

LA PRESTAZIONE DI ZHEGROVA – «Zhegrova è imprendibile nei duelli nello stretto. A volte però fa troppi tocchi, oggi non ha servito Kalulu che sarebbe andato in porta. Altre volte perde troppi palloni e non ha le doti per rincorrere.. Diventa prezioso quando giochiamo esclusivamente nella metà campo avversaria».

La Juventus dovrà ora ripartire dagli aspetti positivi mostrati al Mapei Stadium, ma lavorare sulla gestione degli spazi e sull’equilibrio per evitare nuovi episodi come quello costato la sconfitta contro il Sassuolo.