Napoli, Allegri dopo la vittoria sul Bologna: «Godiamoci questa vittoria, speriamo sia solo l’inizio»

Napoli Bologna, Allegri ritrova i tre punti dopo tre sconfitte consecutive: le parole del tecnico dei partenopei nel postpartita

Il Napoli torna a sorridere. Dopo tre sconfitte consecutive contro Como, Inter e Arsenal, la squadra di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria superando il Bologna per 1-0 al Maradona nella quarta giornata di Serie A.

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Un successo importante per gli azzurri, arrivato al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa dalla rete di Stanislav Lobotka nella ripresa. Al termine della sfida, Allegri ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulla gestione del possesso, sulle occasioni create e sulla necessità di crescere ancora.

Napoli, Allegri analizza la vittoria contro il Bologna

Il tecnico azzurro ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione, sottolineando però anche alcuni dettagli da migliorare nella gestione della partita.

GESTIONE DEL POSSESSO E CRESCITA DELLA SQUADRA

«Alla fine potevamo gestire meglio delle situazioni, bisogna fare il possesso palla nella metà campo avversaria e non nella nostra. Il Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto diverse occasioni. Godiamoci questa vittoria e speriamo sia solo l’inizio».

Napoli, Allegri esalta De Bruyne: «È impossibile discuterlo»

Tra i protagonisti della sfida contro il Bologna c’è stato anche Kevin De Bruyne, schierato da Allegri in una posizione che sembra permettere al centrocampista belga di esprimere al meglio le proprie qualità.

L’allenatore del Napoli ha sottolineato l’importanza dell’ex Manchester City, evidenziando la sua capacità di leggere gli spazi e il valore che può aggiungere alla squadra.

IL RUOLO DI DE BRUYNE

«Credo che De Bruyne abbia giocato tutta la vita lì, è talmente bravo a trovare gli spazi che sicuramente ne traiamo dei vantaggi. È impossibile discuterlo, si vede che è totalmente diverso ed è un piacere vederlo giocare. Va gestito e sta crescendo. Ha avuto solo crampi, oggi volevamo vincere anche con rabbia, qualcosa che è mancato con Como e Inter».

Napoli, Allegri promuove Favasuli dopo l’ingresso in campo

Nel corso della gara contro il Bologna, Allegri ha scelto di affidarsi anche a Favasuli, già protagonista positivo nella sfida di Champions League contro l’Arsenal.

Il giovane centrocampista ha convinto il tecnico per atteggiamento e personalità, confermando l’importanza delle alternative a disposizione.

L’IMPATTO DEI CAMBI

«Favasuli è stato molto bravo con l’Arsenal e anche oggi è entrato bene, a volte fare dei cambi anche al 45’ può servire».

Napoli, Allegri sui giovani: «A livello mentale c’è bisogno di fiducia»

Infine, l’allenatore azzurro ha parlato della crescita dei giovani presenti in rosa e dell’impatto avuto da Lucca, entrato nella ripresa.

Secondo Allegri, il percorso di maturazione passa dalla fiducia e dalla capacità dei giocatori più esperti di accompagnare i talenti emergenti.

LA CRESCITA DEI GIOVANI

«Lucca è entrato bene, sono giocatori bravi che possono ancora migliorare. A livello mentale c’è bisogno di fiducia, quelli vecchi possono aiutare quelli giovani e quelli giovani possono crescere da soli».

La vittoria contro il Bologna permette quindi al Napoli di rilanciarsi dopo un periodo difficile e di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni stagionali.