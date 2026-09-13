Juric dopo la sconfitta in Lecce Monza: «Stiamo pagando gli errori individuali»

Lecce Monza, Juric analizza la sconfitta del Via del Mare: le parole del tecnico dei brianzoli nel postpartita

Il Monza esce sconfitto dal Via del Mare nella sfida contro il Lecce, valida per la quarta giornata di Serie A. La squadra allenata da Ivan Juric ha perso per 3-2 contro i salentini, trascinati dalla doppietta di Coulibaly e dalla rete di Tiago Gabriel.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un altro risultato negativo per i biancorossi, che restano fermi a quota 1 punto in classifica e devono ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Il Monza occupa attualmente la diciottesima posizione, davanti solamente a Genoa e Venezia.

Al termine della gara, Ivan Juric ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando gli aspetti positivi mostrati dal gruppo ma anche gli errori che hanno condizionato il risultato finale.

Monza, Juric: «La squadra gioca bene ma serve più cattiveria»

Il tecnico croato ha sottolineato la buona prova dal punto di vista difensivo, spiegando però come alcune disattenzioni abbiano pesato sul risultato.

L’ANALISI DELLA PARTITA

«Dal punto di vista difensivo non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha praticamente mai tirato in porta. Abbiamo incassato tre gol per alcune nostre disattenzioni, ma il calcio è così. La squadra è giovane e pimpante, gioca bene a calcio ma se non impara ad essere più cattiva non andremo lontani».

Juric ha quindi ribadito la fiducia nel percorso intrapreso dal gruppo, sottolineando la qualità del gioco espresso nonostante la mancanza di risultati.

Monza, Juric difende la prestazione: «Stiamo facendo bene»

L’allenatore biancorosso ha poi evidenziato le occasioni create dal Monza e la necessità di migliorare nella gestione degli episodi decisivi.

GLI ERRORI INDIVIDUALI

«Anche oggi abbiamo dimostrato di fare un ottimo calcio. In questo momento, però, stiamo pagando gli errori individuali. Le statistiche lasciano il tempo che trovano, se aumentiamo il livello possiamo migliorare. La squadra sta facendo bene, basti pensare alle sei grandi occasioni da gol avute nel primo tempo».

Una lettura che conferma la volontà del tecnico di puntare sugli aspetti positivi della prestazione, pur consapevole della necessità di trasformare le occasioni create in punti.

Monza, Juric sui calci piazzati e su Falcone

Infine, Juric si è soffermato sulle situazioni da fermo, considerate decisive nella sfida contro il Lecce, e sulla prestazione del portiere avversario Falcone.

LA CATTIVERIA SUI PIAZZATI

«Loro hanno avuto più cattiveria nell’attaccare sui calci piazzati mentre noi ne abbiamo avuta poca nel difendere. Abbiamo creato molte occasioni e Falcone ha fatto delle grandi parate al di là dell’errore».

Il Monza dovrà ora cercare una reazione nelle prossime giornate per invertire la rotta e trovare la prima vittoria del campionato. Per Juric, la strada passa dal miglioramento nei dettagli e dalla maggiore concretezza nei momenti decisivi.