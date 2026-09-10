Cagliari, Maldini raccoglie l’eredità di Esposito: il gol al Lecce cambia tutto – VIDEO di Elia Serra

Il trequartista arrivato dall’Atalanta sta conquistando la fiducia della piazza rossoblù dopo un avvio che aveva lasciato qualche dubbio

L’estate del Cagliari è stata inevitabilmente segnata dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, arrivato in Sardegna con grandi aspettative, è stato uno dei protagonisti principali del mercato rossoblù prima del trasferimento al Sassuolo. Una partenza che aveva lasciato un vuoto importante, sia dal punto di vista tecnico sia per il peso offensivo garantito dal giocatore.

Per sostituire Esposito, il direttore sportivo Pietro Accardi ha scelto una strada diversa, puntando su un profilo dalle caratteristiche maggiormente creative: Daniel Maldini. Il trequartista classe 2001 era da tempo nel mirino del dirigente rossoblù e, dopo aver trovato l’intesa con l’Atalanta, ha accettato la sfida del Cagliari con l’obiettivo di rilanciarsi e trovare quella continuità che negli ultimi anni gli era mancata.

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Maldini-Cagliari, il gol al Lecce ha conquistato i tifosi

L’arrivo di Daniel Maldini non aveva generato entusiasmo unanime nella piazza. Una parte della tifoseria aveva accolto il suo trasferimento con prudenza, considerando il percorso vissuto dal giocatore tra Milan, Monza e Atalanta, caratterizzato da lampi di talento ma anche da periodi di rendimento altalenante.

Le qualità tecniche del figlio d’arte, però, non sono mai state messe in discussione. Maldini possiede una grande capacità nel giocare tra le linee, qualità nel dribbling e una naturale predisposizione alla rifinitura. Il vero obiettivo era riuscire a trasformare queste caratteristiche in prestazioni concrete e continue.

La prima risposta è arrivata direttamente dal campo. Il gol segnato contro il Lecce ha rappresentato un momento fondamentale per il suo percorso in rossoblù: una rete importante per la classifica del Cagliari, ma soprattutto un segnale verso l’ambiente.

La giocata decisiva ha permesso a Maldini di iniziare a cancellare i dubbi iniziali e di creare un rapporto più forte con una tifoseria che ora guarda con maggiore fiducia al suo percorso.

Pisacane e Accardi puntano sulla crescita di Maldini

Un ruolo importante nell’inserimento del trequartista lo sta avendo anche Fabio Pisacane. L’allenatore del Cagliari ha scelto di affidargli spazio e responsabilità nel reparto offensivo, lasciandogli maggiore libertà di movimento per sfruttare fantasia e qualità individuali.

Il sistema rossoblù sembra poter esaltare le caratteristiche di Maldini, chiamato a essere un elemento capace di creare superiorità negli ultimi metri e aumentare il livello tecnico della squadra.

Per Accardi si tratta di una scommessa importante: il direttore sportivo ha scelto un giocatore con grande talento, ma ancora alla ricerca della definitiva consacrazione. Il Cagliari punta proprio su questo aspetto, cercando di accompagnare Maldini verso una stagione da protagonista.

Cagliari, il nuovo capitolo dopo Esposito

Il confronto con Esposito era inevitabile, considerando il peso avuto dall’attaccante nella prima parte del mercato estivo. Tuttavia, il Cagliari ha deciso di cambiare pagina puntando su un giocatore con caratteristiche differenti.

Maldini non è chiamato a sostituire l’ex attaccante rossoblù replicandone il modo di giocare, ma a offrire alla squadra qualità, imprevedibilità e soluzioni diverse nella fase offensiva.

Il gol contro il Lecce può rappresentare soltanto il primo passo di un percorso più lungo. Le prime risposte hanno però dato fiducia alla scelta della società: il Cagliari ha puntato su Daniel Maldini e ora il classe 2001 vuole dimostrare di poter diventare uno dei protagonisti della stagione rossoblù.