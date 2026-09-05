Conferenza stampa Spalletti: il tecnico bianconero ha presentato la terza partita della stagione dei bianconeri contro il Milan

La stagione della Juventus 2026/27 è iniziata e Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, dopo il successo contro il Parma in casa.

Alla vigilia della terza sfida di campionato, il tecnico bianconero incontra i media alle 16.00 all’Allianz Stadium. Calcionews24 ha seguito le sue parole.

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CHE PARTITA SI ASPETTA – «Il loro allenatore ha idee chiare, si è fatto fare una squadra forte. Ci sono principi di gioco riconoscibili. Si è fatto apprezzare, lo conosciamo fin dallo Sporting per il gioco espresso. Il Milan è una squadra immediata, verticale, a piombo, va dritto per dritto, veloce nel ribaltamento dell’azione. Ti costringe a usare un motore della loro stessa cilindrata se no arrivi tardi agli appuntamenti. Ti viene addosso, crea continui micro-duelli, se ti sai muovere in anticipo è qualcosa che puoi usare. L’aggressività degli avversari va sempre usata. Juventus-Milan bella partita, naturalmente noi proveremo a farla la partita, proveremo a esprimere la voglia di vincerla».

PAROLE DI CHIVU – «Mi è sembrato che Chivu sia stato sincero, a me piacciono le persone sincere. Le sue parole sono uno stimolo a dare di più. Già c’era da solo lo stimolo di andare ma se viene definito così diventa ancora più importante dare il massimo per ridurre il gap con le squadre più forti del campionato. Nulla da evidenziare».

TRASFORMARE WOLTEMADE IN FINALIZZATORE – «Amplia i margini di gioco. Quando lo avvicini alla porta fa sempre piacere, il premio del gol piace sempre di più e stimola i calciatori. Mi è sembrato in questi pochi momenti che sappia fare tutti e due. Viene a giocare incontro ma si ritaglia lo spazio da giocare successivamente. Ha destro, sinistro, di testa colpisce anche perché la va a cercare. Ha un impatto cattivo, ha caratteristiche che possono farci comodo e vediamo di usarle in maniera corretta».

MILAN PIU’ O MENO FORTE DELL’ANNO SCORSO – «Hanno una squadra molto forte, lo ha confermato anche Amorim. Hanno tanta roba a disposizione anche domani. Nelle ultime partite non ha giocato Pulisic, Rabiot, Saelemaekers. Moreira è arrivato da poco. Hanno varietà di giocatori forti da tutte le parti a disposizione. Sono fortissimi, come tanti altri e come noi. Dovremo vedere se saremo più bravi di altre squadre. Son tutte di livello poi si va a giocare. Il fatto di esser stati rapidi negli ultimi giorni di mercato ci ha permesso di creare la possibilità di avere più soluzioni di livello».

WOLTEMADE PUO’ GIOCARE – «Inizialmente penso di non farlo partire. Ma siamo andati a prenderlo, abbiamo fiducia ed è possibile che faccia parte della partita a gara iniziata. Sa giocare a due, è relazionale, sa giocare coi compagni di squadra. Fa superiorità e riattacca lo spazio che tu lasci per andarlo a seguire. Può giocare benissimo con Kolo Muani, può giocare in verticale nel gioco aereo addosso a lui. Vediamolo poi in pratica. È una persona straordinaria, fa subito vedere la qualità caratteriale di stare dentro la squadra. C’è solo da farlo giocare».

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