Milan, gestione Tomori nel mirino: prima fuori rosa, poi reintegrato. Il progetto è davvero chiaro? – VIDEO di Alberto Petrosilli

Il Milan ha ritrovato un difensore che conosce già tutto: il campionato, l’ambiente e persino la strada per Milanello. Fikayo Tomori, centrale inglese classe 1997, è stato reintegrato dopo la mancata cessione estiva. Una scelta che somiglia più a un giro completo della porta girevole del progetto tecnico che a una nuova operazione di mercato.

Il ritorno di Tomori in gruppo offre uno spunto che va oltre il valore del giocatore. Il tema centrale riguarda la coerenza delle decisioni societarie e il modo in cui un club gestisce i rapporti con i propri calciatori. Mettere un giocatore fuori rosa è una presa di posizione forte: si crea distanza, si comunica una rottura, si rende difficile immaginare un futuro condiviso. Se quella distanza viene cancellata alla chiusura del mercato, è inevitabile interrogarsi sulla solidità della valutazione iniziale.

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Da un punto di vista tecnico, reintegrare Tomori è una scelta sensata. Un calciatore sotto contratto può ancora essere una risorsa, e il campo resta il giudice più affidabile. Ma proprio questo apre una domanda: era davvero necessario escluderlo? La sequenza esclusione–mancata cessione–reintegro lascia aperti dubbi sulla strategia complessiva. Quanto pesava il giudizio tecnico e quanto la prospettiva di un trasferimento?

Il Milan, club con ambizioni elevate, deve dare continuità e riconoscibilità alle proprie scelte. Cambiare idea è legittimo, ma una correzione acquista credibilità solo quando se ne comprendono le ragioni. In questo caso, il percorso appare quantomeno discutibile: un difensore prima separato dal gruppo torna improvvisamente a essere una soluzione utile.

C’è poi la dimensione professionale. Reintegrare Tomori significa ricostruire un rapporto, chiarire prospettive e definire il suo ruolo. Non basta comunicargli l’orario dell’allenamento: servirà un lavoro quotidiano, una gestione attenta e una responsabilità condivisa tra società e giocatore. Tomori dovrà rispondere sul campo, il Milan dovrà creare le condizioni perché ciò avvenga.

Il reintegro è una scelta logica. Il percorso che ci ha portato a questa decisione, però, solleva interrogativi. Per un club che punta in alto, la direzione deve essere chiara prima di attraversare la porta girevole.