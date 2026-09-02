Champions League, nasce il Debut Patch per la stagione 2026/27: come funziona l’iniziativa con Topps

Champions League, ecco il Debut Patch per l’edizione 2026/27: tutti i dettagli e come funziona l’iniziativa con Topps

A partire dalla stagione 2026/27, l’esordio nel tabellone principale della UEFA Champions League sarà accompagnato da un riconoscimento del tutto inedito: il UEFA Champions League Debut Patch. L’iniziativa, promossa dalla UEFA e da UC3 in stretta sinergia con Topps, nasce con l’obiettivo di celebrare ed immortalare uno dei momenti più significativi ed emozionanti nella carriera di un calciatore: la prima presenza ufficiale nella massima competizione europea per club. Un traguardo storico che verrà così valorizzato dentro e fuori dal terreno di gioco, coinvolgendo attivamente tifosi ed appassionati anche oltre il fischio finale.

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Applicazione sulla maglia e regole d’uso del badge

Dal punto di vista estetico, il Debut Patch verrà applicato direttamente sopra il celebre badge Starball della Champions League situato sulla manica della divisa. Questo speciale elemento grafico farà il suo esordio ufficiale in occasione della prima giornata della fase campionato e verrà utilizzato esclusivamente nella partita di debutto del giocatore. La regola sarà valida sia per gli atleti schierati dal primo minuto sia per i subentrati a gara in corso. Una volta disputata la prima gara europea, il calciatore non indosserà mai più lo speciale stemma, anche nell’eventualità di un futuro trasferimento in un altro club partecipante alle competizioni UEFA.

Dalla rimozione dal campo alla carta collezionabile Topps

Subito dopo il triplice fischio della gara d’esordio, la caratteristica sezione di colore blu del patch verrà accuratamente rimossa dalla maglia indossata dal calciatore per avviare un rigoroso protocollo di autenticazione. Il pezzo verrà quindi identificato, sigillato in confezione di sicurezza ed abbinato a un Certificato di Autenticità, prima di essere consegnato nelle mani degli esperti di Topps. La nota azienda collezionistica utilizzerà poi lo stemma originale per incastonarlo all’interno di una carta collezionabile unica e firmata dal giocatore, trasformando la divisa da gioco in un cimelio irripetibile per il mercato dei memorabilia.

Design e tracciabilità firmati ID Unlimited

Anche a seguito dell’estrazione del patch, il badge Starball conservato sulla divisa manterrà una grafica speciale a testimonianza del debutto, preservando il valore storico della maglia. Il concept estetico ed il posizionamento sono stati sviluppati in collaborazione con ID Unlimited, fornitore ufficiale dei patch, al fine di garantire la totale tracciabilità di ogni singolo pezzo lungo l’intero processo.