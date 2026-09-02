Borussia Dortmund, show di Samuele Inacio! Doppietta e riscatto immediato in Coppa di Germania per il talento classe 2008

Borussia Dortmund, hai visto Samuele Inacio!? Si è riscattato subito dopo l’espulsione con una doppietta in Coppa di Germania

Il giovane talento italiano Samuele Inacio ha impiegato appena tre giorni per cancellare la brutta pagina scritta nell’ultimo turno di Bundesliga. Dopo l’espulsione lampo maturata a pochi minuti dal suo ingresso in campo e la reazione stizzita nel tunnel degli spogliatoi contro l’Amburgo, l’attaccante del Borussia Dortmund si è reso protagonista assoluto nella sfida di Coppa di Germania contro l’HEBC Hamburg, firmando una doppietta d’autore nel rotondo successo per 5-0 conquistato dai gialloneri sul campo della compagine dilettantistica.

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La prestazione in Coppa di Germania ed il gesto verso la tifoseria

Lanciato dal primo minuto dal tecnico Niko Kovac, il classe 2008 ha indirizzato la qualificazione tra il 41′ ed il secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco. Particolarmente significativo il modo in cui il centravanti ha festeggiato le marcature, portandosi la mano sul cuore in segno di scuse verso l’ambiente per il gesto della borraccia scagliata contro il simbolo del club dopo il cartellino rosso, prima di lasciare il rettangolo di gioco al 77′ per fare spazio a Karetsas. La sfida ha visto un ampio coinvolgimento degli altri italiani presenti nell’organico tedesco: Filippo Mane è partito titolare nella linea difensiva, mentre Luca Reggiani è subentrato al 67′ al posto di Anton. A completare il tabellino della travolgente vittoria si sono aggiunti i gol di Svensson, Fabio Silva ed un’autorete sfortunata di Wrede.

Dalla cantera dell’Atalanta alla prima squadra ed alla Nazionale azzurra

Prelevato dal settore giovanile dell’Atalanta nell’estate del 2024 — attraverso un’operazione mai del tutto digerita dalla società bergamasca —, il figlio d’arte ha già collezionato 10 presenze complessive e 3 reti con la prima squadra del Dortmund, club con cui ha sottoscritto un contratto a lungo termine con scadenza fissata a giugno 2029. Nonostante la squalifica che lo costringerà a saltare la trasferta di campionato contro l’Hoffenheim in programma sabato 5 settembre, la crescita del diciottenne procede a ritmo spedito. Il suo profilo è tenuto in altissima considerazione anche in chiave azzurra: dopo aver completato l’intero percorso nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana, Inacio ha registrato il debutto con la Selezione maggiore lo scorso 3 giugno nella vittoria per 1-0 sul Lussemburgo, quando il ct ad interim Silvio Baldini lo ha mandato in campo al posto di Luca Koleosho, prima di programmare il suo inserimento stabile nell’Under 21.