Folarin Balogun non passa le visite con l’Everton: trattativa congelata e Joshua Zirkzee diventa la priorità

Un altro caso clamoroso scuote le ultime ore di mercato internazionale. Il trasferimento di Folarin Balogun dall’AS Monaco all’Everton, operazione da circa 50 milioni complessivi, è infatti saltato in modo quasi definitivo dopo che l’attaccante statunitense non ha superato le visite mediche con il club inglese. Una frenata improvvisa che ha cambiato completamente gli scenari di mercato.

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La notizia, riportata da RMC Sport, parla di dubbi fisici riscontrati dallo staff medico dell’Everton durante gli esami. Il club avrebbe rilevato parametri non pienamente convincenti sulle condizioni attuali del giocatore, motivo per cui il dossier è stato immediatamente congelato. Una decisione che ha sorpreso sia Balogun sia il suo entourage, convinti che il centravanti fosse in perfetta forma e pronto a giocare. Perplesso anche il Monaco, che attribuisce eventuali anomalie al semplice ritardo nella preparazione estiva del calciatore.

Con l’affare ormai bloccato, l’Everton ha dovuto reagire rapidamente per non restare scoperto nel reparto offensivo. E nelle ultime ore il club ha virato con decisione su Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Manchester United, reduce da una stagione brillante al Bologna e già cercato da Fiorentina e Juventus in questa sessione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l’Everton ha già contattato l’entourage del giocatore e inviato una prima offerta ai Red Devils per un prestito.

Zirkzee ha dato la propria disponibilità al trasferimento, aprendo così la strada a una trattativa che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. L’Everton punta a definire rapidamente l’accordo per non perdere ulteriore terreno in un mercato che sta vivendo minuti frenetici e decisivi.

La situazione resta in evoluzione, ma il quadro è chiaro: Balogun non andrà all’Everton, mentre Zirkzee è diventato la nuova priorità del club inglese.

