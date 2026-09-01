Il Porto piomba su Gatti: tentativo concreto per il difensore, la Juventus valuta con margini ridotti

Il mercato in Portogallo resta aperto fino al 5 settembre e questo offre ancora spazio per operazioni last‑minute. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Porto sta valutando un tentativo concreto per Federico Gatti, difensore classe 1998 della Juventus, noto per fisicità, aggressività e capacità di giocare in marcatura pura. Il club lusitano è alla ricerca di un centrale di personalità e con esperienza internazionale per completare il reparto arretrato, e il profilo del bianconero viene considerato ideale per caratteristiche tecniche e mentalità.

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Il Porto, che negli ultimi anni ha costruito squadre competitive sia in campionato sia in Champions League, vuole aggiungere un difensore capace di guidare la linea, dare solidità nei duelli e garantire affidabilità nelle partite ad alta intensità. Gatti, che si è imposto in Serie A grazie alla sua crescita costante e alla capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi, rappresenta un’opportunità che il club portoghese sta monitorando con attenzione.

La situazione, però, è complessa dal punto di vista juventino. Con la finestra dei trasferimenti in entrata ormai chiusa in Serie A, la Juventus non può sostituire Gatti con un nuovo acquisto, né a titolo definitivo né in prestito. L’unica possibilità sarebbe pescare dagli svincolati, una soluzione che la dirigenza non considera ideale per un reparto che ha già perso elementi importanti nelle ultime stagioni. Questo vincolo rende la valutazione interna molto più rigida: cedere Gatti significherebbe indebolire la rosa senza possibilità di rimpiazzarlo immediatamente.

La Juventus, che con Luciano Spalletti punta a mantenere una difesa solida e strutturata, sta quindi riflettendo con attenzione. Il Porto potrebbe presentare un’offerta nelle prossime ore, ma la fattibilità dell’operazione dipenderà soprattutto dalla disponibilità dei bianconeri ad accettare una cessione in un momento in cui non possono intervenire sul mercato.

Il dossier resta aperto e la situazione potrebbe evolvere rapidamente, con il Porto pronto a insistere e la Juventus chiamata a una decisione delicata tra opportunità economica e necessità tecnica.