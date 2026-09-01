Corea del Sud, ufficiale Robert Moreno: sarà il nuovo commissario tecnico ad interim. Il comunicato

La Federazione sudcoreana ha annunciato la nomina dell’allenatore spagnolo per guidare la Nazionale tra settembre e novembre

La Corea del Sud riparte da Robert Moreno. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione calcistica sudcoreana ha annunciato la nomina dell’allenatore spagnolo come nuovo commissario tecnico ad interim della Nazionale. Una scelta arrivata al termine di una procedura di selezione pubblica e pensata per accompagnare la squadra nel prossimo ciclo di impegni internazionali.

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Moreno guiderà la Nazionale sudcoreana durante la finestra di partite compresa tra settembre e novembre, in attesa di ulteriori valutazioni da parte della federazione sul futuro della panchina.

Corea del Sud, il comunicato ufficiale su Moreno

Nel proprio annuncio, la KFA ha spiegato così la decisione: «Nazionale di calcio della Corea del Sud: Roberto Moreno nominato allenatore ad interim. La Federazione calcistica sudcoreana (KFA) ha nominato Roberto Moreno allenatore ad interim per guidare la nazionale durante il periodo di partite tra settembre e novembre, a seguito di una procedura di selezione pubblica».

Per il tecnico spagnolo si tratta di una nuova esperienza internazionale, dopo un percorso che lo ha visto lavorare in contesti di alto livello.

Robert Moreno, il profilo del nuovo ct ad interim

Robert Moreno vanta infatti un passato importante tra club e staff tecnici di prestigio. In carriera ha allenato il Granada e il Monaco, oltre ad aver lavorato come vice allenatore del Barcellona.

La Corea del Sud si affida dunque a un profilo con esperienza europea e conoscenza di ambienti competitivi. Il suo compito sarà quello di dare stabilità alla squadra nel breve periodo, gestendo una fase delicata e preparando al meglio gli impegni internazionali in calendario tra settembre e novembre.