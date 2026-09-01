Il Milan vuole prolungare il contratto di Adrien Rabiot: avviati i contatti con Veronique, mentre il francese ha già trovato intesa con Amorim

Il Milan vuole costruire il proprio futuro anche attorno ad Adrien Rabiot. Dopo le voci su un possibile trasferimento al Napoli, dove avrebbe ritrovato Massimiliano Allegri, la prospettiva raccontata da Tuttosport è quella di un prolungamento del rapporto con i rossoneri. Il quotidiano riferisce infatti di contatti avviati con Veronique, madre e agente del centrocampista, per discutere il rinnovo.

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Rabiot, il Milan punta a un contratto fino al 2030

L’attuale accordo di Rabiot scade nel 2028, ma il Milan intende muoversi in anticipo. Secondo Tuttosport, l’obiettivo è estendere la scadenza fino al 2030, rafforzando il legame con un giocatore considerato importante per le prossime stagioni.

Il giornale indica anche la prospettiva di un ingaggio da top rossonero. I contatti con la sua rappresentante costituiscono quindi il primo passaggio di un percorso che dovrà portare le parti a definire i termini dell’eventuale intesa.

Rabiot e Amorim: l’intesa accompagna il progetto di rinnovo

A sostenere la volontà del club ci sono anche i segnali arrivati dal campo. Rabiot ha cominciato il campionato con un gol e un assist, accompagnando la prestazione con dichiarazioni di coinvolgimento nel progetto milanista.

Tuttosport sottolinea inoltre il feeling già nato con Amorim: un elemento significativo dopo il cambio in panchina e le discussioni sul futuro del francese seguite alla partenza di Allegri.

Dalle voci sul Napoli ai contatti con il Milan

L’ipotesi di seguire Allegri al Napoli aveva alimentato il dibattito sulla permanenza del centrocampista. Adesso, nell’aggiornamento del quotidiano, l’attenzione si sposta sulle mosse del Milan per trattenerlo.

Il rinnovo resta un obiettivo da concretizzare: l’avvio dei contatti non equivale a un accordo raggiunto. La direzione indicata, però, è chiara: dare continuità all’esperienza rossonera di Rabiot, andando oltre la scadenza attuale.