Borussia Dortmund
Borussia Dortmund, stangata e due giornate di squalifica per Samuele Inacio: salta Hoffenheim e Paderborn
Inacio fermato dal tribunale sportivo della DFB dopo l’espulsione contro l’Amburgo: l’attaccante italiano tornerà in Bundesliga contro lo Stoccarda
Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Samuele Inacio per due partite di Bundesliga. L’attaccante italiano classe 2008 è stato infatti squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro l’Amburgo.
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A comunicare la decisione è stato il tribunale sportivo della DFB, che ha punito il giocatore per il cartellino rosso ricevuto al 77’ minuto della gara. Una sanzione che costringerà il tecnico Niko Kovac a rinunciare al giovane talento offensivo nelle prossime sfide di campionato.
Inacio salta Hoffenheim e Paderborn
La squalifica riguarda esclusivamente la Bundesliga. Di conseguenza, Samuele Inacio non potrà essere convocato per le partite contro Hoffenheim e Paderborn, valide rispettivamente per la seconda e la terza giornata del massimo campionato tedesco.
Per il Borussia Dortmund si tratta di un’assenza importante, considerando il percorso di crescita del giovane attaccante e la fiducia che il club ha deciso di concedergli.
Borussia Dortmund, Inacio disponibile in coppa e Champions League
Nonostante lo stop in campionato, Inacio potrà comunque scendere in campo nelle altre competizioni. Già dal 1 settembre sarà a disposizione per la sfida di DFB Pokal contro l’HEBC Hamburg.
Il classe 2008 potrà inoltre essere convocato per l’esordio in Champions League contro il Villarreal, in programma l’8 settembre.
Il ritorno in Bundesliga è invece fissato per il 19 settembre, quando il Borussia Dortmund affronterà lo Stoccarda: da quella gara Inacio tornerà nuovamente a disposizione di Kovac per il campionato.