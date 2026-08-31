Como, ecco il via libera per Kean: visite e firma imminenti. L’incastro con Beto sblocca l’affare da 40 milioni di euro

Il Como è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo in attacco. Nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo da parte della Fiorentina: Moise Kean, attaccante classe 2000 noto per potenza fisica, attacco della profondità e capacità di giocare in più ruoli offensivi, è stato autorizzato a sostenere le visite mediche con il club allenato da Cesc Fàbregas.

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L’incastro decisivo con Beto: il domino che ha sbloccato Kean

La trattativa tra Como e Fiorentina era impostata da giorni, ma il club viola aveva scelto di bloccare temporaneamente la partenza di Kean in attesa di chiudere l’arrivo del suo sostituto.

Il tassello mancante è arrivato proprio oggi, 31 agosto, con l’arrivo a Firenze di Beto, attaccante portoghese classe 1998, profilo fisico e d’area che la Fiorentina ha individuato come nuovo riferimento offensivo.

Le visite mediche di Beto hanno fatto crollare l’ultimo ostacolo: con il portoghese pronto a firmare, la Fiorentina ha dato il via libera definitivo alla cessione di Kean, sbloccando così un vero e proprio domino di mercato.

Le cifre dell’operazione: investimento record per il Como

Con l’ok arrivato, Kean può ora procedere con l’iter medico e successivamente con la firma sul contratto che lo legherà al Como.

Per il club lariano si tratta di un’operazione di altissimo livello, sia tecnico sia economico:

40 milioni di euro complessivi ,

, suddivisi in 35 milioni di parte fissa ,

, più 5 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

Un investimento che conferma l’ambizione del Como, deciso a costruire una squadra competitiva e strutturata per la Serie A, seguendo una linea di mercato aggressiva e internazionale.

Kean, un colpo strategico per il progetto Fabregas

Kean rappresenta un profilo perfetto per il sistema di Fabregas: attaccante moderno, rapido, fisico, capace di giocare sia da prima punta sia da esterno. Il Como punta su di lui per aumentare il peso offensivo e aggiungere un giocatore già abituato ai ritmi della Serie A e delle competizioni europee. Le prossime ore saranno dedicate alle visite e alla firma: poi arriverà l’annuncio ufficiale.



